Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Moto G de Motorola est lune des meilleures gammes de smartphones économiques. Depuis son lancement en 2013, il na cessé de saméliorer au fil des ans, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel sur les marchés des smartphones économiques et de milieu de gamme .

Le Moto G8 Plus a été lancé en octobre 2019, ce qui signifie quil pourrait presque être temps pour son actualisation annuelle qui devrait sappeler Moto G9 Plus.

Cest tout ce que nous savons jusquà présent sur le Moto G9 Plus.

Peut-être octobre 2020

Espérons moins de 250 £ au Royaume-Uni

Bien quaucune date précise nait été mentionnée dans les rumeurs, le Motorola Moto G8 Plus a été lancé en octobre 2019, devant le reste de la gamme G8, qui comprend le Moto G8 Power , le Moto G8 Power Lite et le Moto G8 .

Avec quelques rumeurs qui circulent maintenant sur le Moto G9 Plus, on pense que son lancement nest pas trop loin. En octobre 2020, cela aurait du sens - un an après son prédécesseur. Quant au reste de la gamme Moto G9, si Motorola suit le modèle G8, les appareils apparaîtront probablement début 2021.

En termes de prix, le Moto G8 Plus coûte 239 £ au Royaume-Uni et 269 € - il nest pas disponible aux États-Unis. On sattend donc à ce que le Moto G9 Plus reste sous les 250 £ au Royaume-Uni. Une annonce divulguée sur un site de revendeur espagnol le situe à 277,15 €, soit environ 250 £ au Royaume-Uni et 315 $ aux États-Unis.

Conception en plastique probable

Résolution Full HD + attendue

6,3 pouces ou plus prévu

Les Motorola Moto G8 et G8 Plus ont tous deux des dos et des cadres en plastique. Ce serait bien de voir le G9 Plus obtenir un lifting plus haut de gamme - en remplaçant peut-être ce plastique par du verre - mais rien ne suggère que ce sera le cas pour le moment et nous ne voudrions pas voir une augmentation de prix pour le privilège non plus.

Le Moto G8 Plus a une encoche en forme de larme à lavant en haut de lécran pour permettre la caméra avant et il y a un système de triple caméra discret à larrière, positionné dans le coin supérieur gauche. Son écran de 6,3 pouces a une résolution Full HD +, nous nous attendons donc à au moins la même taille et la même résolution du Moto G9 Plus.

4 Go de RAM / 128 Go de stockage mentionnés

Qualcomm Snapdragon 690?

Compatible 5G?

Le Motorola G9 Plus a été répertorié sur un site de revendeur avec 4 Go de RAM - le même que le Moto G8 Plus - et 128 Go de stockage, soit le double de ce que propose le G8 Plus. Rien ne permet de dire que la liste est exacte et il y aura probablement deux variantes.

Avec le Moto G8 Plus offrant une batterie de 4000 mAh, ainsi que le processeur Qualcomm Snapdragon 665, nous nous attendons à voir des mises à niveau dans ces deux domaines pour le Moto G9 Plus.

Nous aimerions voir le Snapdragon 690 récemment annoncé à bord, qui propose la 5G , mais pour le moment, les fuites du Moto G9 Plus nont suggéré aucun matériel spécifique, autre quune batterie de 4700mAh avec une charge rapide de 30W.

Plus de fonctionnalités que la gamme G9 probablement

Le Motorola Moto G8 Plus dispose dun système de triple caméra à larrière composé dun capteur principal de 48 mégapixels, dun capteur de profondeur de 5 mégapixels et dune caméra daction de 16 mégapixels. Sur le devant, il y a une caméra selfie de 25 mégapixels.

Aucune fuite na suggéré les capacités de caméra auxquelles nous pouvons encore nous attendre du Moto G9 Plus, mais il est susceptible doffrir plus en termes de fonctionnalités que le reste de la future gamme Moto G9.

Voici toutes les rumeurs entourant le Moto G9 Plus jusquà présent.

Le Motorola Moto G9 Plus est apparu sur le site Web de lautorité de certification TUV Rheinland avec les numéros de modèle XT2087-1 et XT2087-2. Lappareil était répertorié avec une batterie de 4700 mAh et des capacités de charge rapide de 30 W.

Un appareil portant le numéro de modèle Motorola XT2087-2 est apparu sur le site Web de certification CEE . Bien que le Moto G9 Plus ne soit pas mentionné par son nom dans la certification, le numéro de modèle indiqué a été associé au G9 Plus dans le passé sur le site de revendeur espagnol Paratupc.

Lutilisateur de Twitter @ Sudhanshu1414 a partagé une capture décran dun site marchand espagnol Paratupc avec le Motorola Moto G9 Plus, numéro de modèle XT2087-2, répertorié avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 277,15 €.

Écrit par Britta O'Boyle.