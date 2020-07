Motorola Razr 2 avec 5G, une charge plus rapide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Motorola Razr a été lune des arrivées de téléphones les plus excitantes de ces dernières années - une grande réimagination du téléphone à clapet Razr original. Cependant, il na jamais vraiment décollé, beaucoup citant une variété de problèmes, de la durée de vie de la batterie à la durabilité physique.

Le Motorola Razr 2 peut-il résoudre ces problèmes? Il y a diverses fuites qui pointent vers une suite à venir - le directeur général sud-africain de Motorola a déjà confirmé quune venue - y compris des spécifications telles que la 5G et la charge rapide.

Mais la grande question est de savoir à quel point le Razr de deuxième génération sera différent? Pas très bien, je suppose. Nous soupçonnons que ce sera une retouche douce, avec quelques nouvelles couleurs - des fuites sur Twitter révèlent quil y a un Mercury Silver ; les fuites précédentes ont indiqué une version dorée - et avec une connectivité 5G intacte, mettant en évidence le message de Motorola de connectivité rapide 2020.

Mysmartprice révèle également la certification 3C pour le produit, montrant que le Razr 2 sera livré avec une charge rapide de 18 W. Bien que ce soit plus rapide quavant, ce nest toujours pas rapide comme la plupart des produits phares daujourdhui. Mais comme la batterie du Razr est de plus petite capacité, cela ne devrait pas poser de problème.

Autre chose à noter? Le Razr 2 est censé comporter un appareil photo principal de 48 MP et un secondaire de 20 MP, ce qui le rend plus conforme aux normes modernes - les résolutions inférieures du téléphone Razr dorigine ont toujours été contestées. On dit également quil y a 256 Go de stockage en standard, bien que nous nous demandions si ce sera pour une édition couleur spéciale uniquement.

Le téléphone à clapet est donc sur le point de revenir. Encore. Nous verrons comment celui-ci se déroule en septembre ...