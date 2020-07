Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous voulez une connectivité 5G ultra-rapide mais vous ne voulez pas payer beaucoup dargent? Vous voudrez peut-être un Moto G 5G Plus dans ce cas.

Ce nest pas la première fois que la marque produit un téléphone 5G, mais cest la première fois pour la série G - lobjectif étant labordabilité.

Voici à quoi sattendre du Moto G 5G Plus.

Dimensions: 168 x 74 x 9 mm / Poids: 207 g

Conception hydrofuge (pas dindice IP)

Scanner dempreintes digitales positionné sur le côté

Finitions: Surfing Blue, Mystic Lilac

Prise casque 3,5 mm

NFC (Google Pay)

Il y a beaucoup de téléphones dans la famille Moto G. Le G 5G Plus se place parmi eux à lextrémité supérieure, non seulement en raison de son modem 5G à lintérieur, mais également en raison de diverses spécifications.

Il existe le NFC pour les paiements sans contact, comme Google Play, qui nest pas un aliment de base dans certains des modèles les plus économiques de la gamme. Il y a un capteur dempreintes digitales positionné sur le côté, au-dessus du bouton dalimentation, plutôt que dutiliser la méthode positionnée à larrière - ce qui permet une conception plus propre et plus complète.

Ne vous embrouillez pas entre le Moto G 5G Plus et le Moto G Pro , cependant, ce dernier nest pas livré avec la connectivité 5G - il dispose plutôt dun stylet intégré.

Oh, et parce que vous vous demandez probablement - pourquoi Plus? Il ny a pas encore de bonne réponse à cela. Le cycle de sortie de Motorola est hors de contrôle, alors attendez-vous à ce quun appareil 5G `` non-Plus se lance dans quelques mois (la même chose sest produite avec le G8 Plus , qui a été lancé plusieurs mois avant le G8 ).

Écran «Cinema Vision» de 6,7 pouces

Full HD + (1080 x 2400)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Format dimage 21: 9

Là où lappareil 5G offre plus que la plupart de ses cousins de la série G, cest avec lécran. À 6,7 pouces, cest la même taille physique - et un rapport daspect 21: 9 - que vous trouverez dans le haut de gamme Motorola Edge + .

Le G 5G Plus na pas les bords incurvés, cependant, mais il conserve toujours le taux de rafraîchissement de 90 Hz - ce qui en fait un positionnement premium. La résolution, en Full HD +, offre également beaucoup sur le front des pixels.

Système de caméra arrière quadruple:

Principal: 48 mégapixels, ouverture f / 1,8, taille de pixel 1,6 μm Large (118 degrés): 8 MP, f / 2,2, 1,12 μm Macro (mise au point de 2 cm): 5 MP, f / 2,2, 1,12 μm Profondeur: 2 MP, f / 2,2, 1,75 μm

Système de caméra à double selfie:

Principal: 16MP, f / 2.0, 1.0μm Large: 8MP, f / 2.2, 1,12 μm

Vidéo 4K à 30 ips max

Comme vous pouvez le voir à larrière du G 5G Plus, la caméra est distinctive. Positionné dans le coin supérieur, il dispose de quatre objectifs distincts: un objectif principal de 48 mégapixels, assis à côté dun grand angle (8 MP), dune macro rapprochée (5 MP) et dun capteur de profondeur de fond flou (2 MP). Cependant, après avoir utilisé les objectifs de profondeur et macro dans dautres appareils, vous pouvez plus ou moins les réduire - ils ne sont pas très capables.

Une première pour tout téléphone Moto G est à voir sur le devant: il y a une conception à double perforation; ces deux ouvertures circulaires dans lécran laissant passer les caméras selfie larges et ultra-larges. Nous naimons pas la façon dont cela apparaît en termes de conception, mais il y a beaucoup de potentiel supplémentaire des selfies ultra-larges - comme lorsque vous faites filmer un groupe damis.

Batterie de 5000 mAh, filaire TurboPower (20 W)

Processeur Qualcomm Snapdragon 765

Système dexploitation Android 10

Options de 4 Go / 6 Go de RAM

5G (sous-6 GHz)

La famille Moto G sest progressivement agrandie. Le G 5G Plus nest pas différent: il mesure 9 mm dépaisseur car il y a une énorme capacité de batterie à lintérieur. En effet, il correspond au Moto G8 Power en termes de capacité. Cela signifie que le G 5G Plus durera un certain temps - et tiendra plus longtemps lorsque ces connexions ultra rapides nécessitent plus dautonomie.

Cest également un appareil assez puissant, doté du processeur 765 de Qualcomm. Premièrement, cest compatible 5G. Deuxièmement, il apparaît même dans les appareils phares - tels que le LG Velvet . Nous nous attendions à ce que Moto aille un peu plus bas, avec une plate-forme SD690, mais ce nest pas le cas - peut-être que cela apparaîtra dans le G 5G `` non-Plus plus tard.

En termes de logiciel, cest le traitement habituel de Google Android, avec lapplication Moto pour gérer différents affichages, actions, conseils et fonctions de jeu. Cest une expérience logicielle propre, sans doublons injustifiés dapplications comme vous en trouverez sur une concurrence moindre.

Fait intéressant, ce modèle G nest pas destiné à lAmérique du Nord. Lors dun appel avec Pocket-lint, Motorola a expliqué quil sagissait dune version européenne uniquement. Que cela signifie un autre type de combiné, ou un autre avec un nom différent, à lavenir nest pas clair actuellement.

4 Go + 64 Go: 349 €, disponible à partir de juillet

6 Go + 128 Go: 399 €, disponible à partir de juillet

Le G 5G Plus sera disponible en deux variantes: un modèle de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, au prix de 299 £ / 349 €; et un modèle de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, au prix de 349 £ / 399 €. Les deux seront disponibles à partir de juillet, peut-être août, selon les spécificités des pays.

Cest vraiment lobjectif du Moto G 5G Plus: offrir des vitesses rapides à un prix inférieur à la plupart des concurrents. Au fil des mois, cest dans ce domaine que le marché de la téléphonie mobile se concentrera de plus en plus - et Motorola est lun des premiers à sy rendre.