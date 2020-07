Le Moto G 5G Plus offre une connectivité rapide à un prix inférieur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Motorola na pas hésité à sortir des téléphones: la série G a eu énormément de sorties en peu de temps. Et maintenant, il obtient son premier téléphone connecté 5G, le Moto G 5G Plus.

Pourquoi Plus? Cest quelque chose que Motorola na pas pu répondre lorsque nous avons interrogé lentreprise. Mais compte tenu de son cycle de sortie obscur - le G8 Plus est arrivé bien avant le G8 , par exemple - nous prévoyons quun G 5G arrivera dans un avenir pas trop lointain.

Mais revenons au 5G Plus. Ce nest certainement pas le premier téléphone 5G de Motorola - cétait la toute première entreprise à offrir une telle connectivité, avec le 5G Moto Mod ; plus récemment, le Motorola Edge + a commercialisé la 5G bi-bande , mais cest le premier appareil de la série Moto G à offrir une telle connectivité en mettant laccent sur des prix plus bas.

Combien? Le 5G Plus coûtera 299 £ / 349 € dans ses 4 Go de RAM et 64 Go de stockage; cest 349 £ / 399 € dans ses 6 Go de RAM et 128 Go de format de stockage. Il ny a pas de prix américain car, comme la confirmé Motorola dans une interview avec Pocket-lint, le Moto G 5G Plus nest pas destiné à lAmérique du Nord.

Lécran frontal de 6,7 pouces est un autre aspect essentiel du 5G Plus, qui est similaire au panneau de Moto Edge - en ce sens quil est de 21: 9 et de la même taille, avec la résolution Full HD + et un rafraîchissement à 90 Hz - mais, bien sûr , moins les bords incurvés. Il y a une double caméra selfie - doù le double perforation à lavant - avec des caméras larges et ultra-larges.

À larrière, vous verrez un agencement de quatre caméras, comprenant un capteur principal de 48 mégapixels (il utilise la technologie Quad Pixel pour combiner quatre en un, offrant des résultats de 12 MP par défaut), un grand angle de 8 MP (118 degrés), une macro de 5 MP (pour la prise de vue rapprochée) et un capteur de profondeur 2MP.

Ajoutez une batterie de 5000 mAh, un scanner dempreintes digitales monté sur le côté et la série de processeurs Snapdragon 765 de Qualcomm (nécessaire pour la 5G - bien que nous pensions que ce serait le SD690 ), et le Moto G 5G Plus sonne comme un piège. Il sera disponible de fin juillet à début août dans différentes régions dEurope.