Evan Blass, l un des fuites les plus prolifiques du Web sur les téléphones à venir, a publié un nouveau message sur son Patreon sur un téléphone Motorola 5G abordable - vous devrez vous rendre là-bas si vous souhaitez accéder pleinement aux images et au contenu.

Un teaser sur son compte Twitter appelle cela le `` Moto G 5G - et cela nous fait penser à la probabilité de cette sortie. Il semble en effet parfaitement opportun - étant donné que Qualcomm vient dannoncer son processeur Snapdragon 690 , dans le but dapporter la connectivité 5G à un public encore plus large.

Motorola a également été la première entreprise à mettre sur le marché un téléphone compatible 5G, en utilisant son module complémentaire 5G Mod pour faire du Z3 une première mondiale . Peu de gens sen souviendront peut-être, compte tenu de sa mise en œuvre.

Nous pensons quune version antérieure donne le ton à ce que Motorola veut faire: être la force dominante dune connectivité rapide à tous les niveaux du marché. La société détient une énorme part de lAmérique du Sud, par exemple, donc lajout dun tampon en caoutchouc 5G à ses appareils plus abordables est une évidence. Par conséquent, un Moto G 5G étant une version imminente est logique.

Dun autre côté, cela na pas non plus de sens: Motorola bombarde le marché avec une multitude de téléphones mois après mois - et cela devient tout simplement déroutant. Encore plus quand on considère un appareil européen comme le Moto G Pro est appelé le Moto G Stylus ailleurs. Lancer un combiné 5G dans le mix ajoute juste encore plus de bruit; De plus, les appareils Motorola Edge pleins de gras, trouvés beaucoup plus haut de gamme que la série G, exigent un prix beaucoup plus élevé pour le plaisir davoir une telle connectivité.

Verrons-nous donc bientôt un téléphone Motorola 5G abordable? Compte tenu des récents lancements de la société, oui, nous le soupçonnons. Nous verrons ce que le moulin à rumeurs se révélera dans les prochaines semaines ...