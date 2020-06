Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Motorola, appartenant à Lenovo, a annoncé un téléphone avec une caméra selfie pop-up.

Appelé Motorola One Fusion Plus , cest le deuxième téléphone de Motorola avec une caméra selfie pop-up, après le Motorola One Hyper de lannée dernière. Semblable à son prédécesseur, il dispose dun écran 1080p de 6,5 pouces sans encoche ni perforation. En termes de différence, il existe un certain nombre de mises à niveau.

Par exemple, à lextérieur du téléphone, il y a une baie de quatre caméras à larrière. Il abrite un capteur de 64 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels. À lintérieur, il y a une batterie de 5000 mAh, 6 Go de RAM et un processeur Snapdragon 730. Le One Hyper avait deux caméras, 4 Go de RAM, une batterie plus petite et une puce plus lente.

Mais les deux téléphones arborent une prise casque 3,5 mm.

En ce qui concerne cet appareil photo selfie pop-up, par exemple, GSMArena a constaté que le Motorola One Hyper dispose dun capteur de 16 mégapixels, tandis que le One Hyper en a un de 32 mégapixels. Motorola a également mis en place une charge plus lente de 15 W, contre 27 W pour le One Hyper. Ajoutez-y le tout, et le Motorola One Fusion Plus coûtera 15 € de moins que le One Hyper lors de son lancement en Europe fin juin 2020.

Il devrait coûter 299 € (environ 337 $ / 262 £). Il ny a actuellement aucune information sur une version américaine.