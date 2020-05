Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Certaines choses dans la vie sont certaines - et nous pouvons probablement ajouter Motorola annonçant un nouveau téléphone chaque mois à cet idiome. Le Moto G8 Pro est le dernier en date, ajoutant un stylet intégré au jeu pour téléphone abordable.

Cependant, dans un sens, le G8 Pro nest pas un tout nouveau téléphone, en soi, cest une version rebadgée du Moto G Stylus - le premier étant destiné aux côtes européennes (avec NFC inclus pour les paiements sans contact et autres), le dernier pour le marché américain (donc sans NFC).

Le G8 Pro ajoute cependant une bonne quantité supplémentaire par rapport au modèle G8 dorigine. Alors que son écran est de la même taille, à 6,4 pouces, il apporte plus de résolution (1080 x 2300 vs 720 x 1560 du modèle de base).

Ensuite, il y a la configuration de la caméra du G8 Pro: cest une disposition arrière triple, comprenant un principal de 48 mégapixels, un grand angle de 16 MP (et une caméra vidéo) et une macro de 2 MP. Il y a aussi un capteur de profondeur de temps de vol .

Les autres spécifications sont familières: une capacité de batterie de 4000 mAh pour une longue durée de vie (identique aux G8 et G8 Power ), le processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une prise casque 3,5 mm et un scanner dempreintes digitales positionné à larrière.

Le gros avantage du G8 Pro est, bien sûr, son stylet intégré. Cest ce qui distingue vraiment le combiné du reste de la gamme G, permettant la prise de notes et les actions de laccessoire stylet.

Côté prix, il ny a pas encore dinformations concrètes. Lappareil américain équivalent a coûté 300 $ lors du lancement en février 2020, nous considérons donc un prix demandé similaire de 299 £ / € comme étant proche de lattente.