Le téléphone pliable Razr de Motorola est une réimagination de lemblématique téléphone Razr dil y a 15 ans, offrant un jeu de nostalgie mais avec un écran OLED flexible, un deuxième affichage Quick View sur le devant, résultant en un mouvement passionnant dans la tendance des téléphones pliants .

Ce nest pas parfait cependant - et comme avec le Samsung Galaxy Fold dorigine - il y a place à amélioration. Entrez dans le Motorola Razr 2 - un téléphone pliable de deuxième génération de la société appartenant à Lenovo.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Motorola Razr 2.

Septembre 2020

Prix à peu près pareil?

Un dirigeant de Lenovo a suggéré quun modèle de deuxième génération de téléphone pliable Motorola Razr était en préparation pour septembre, ce qui serait normalement à lépoque du salon de lélectronique grand public IFA à Berlin.

Cependant, lexécutif a dit "je pense" dans linterview du podcast et il na pas fourni plus de détails sur les prix ou si septembre serait le mois de lannonce ou le mois de sortie, ou les deux.

En termes de prix, nous nous attendrions à ce que le Razr 2 se situe dans le même stade que le modèle actuel, à moins quil y ait un grand changement de conception, auquel cas il est susceptible dêtre plus cher que le modèle actuel, bien que nous ne le fassions pas être surpris de le voir continuer à saper des concurrents comme Samsung.

Aux États-Unis, le pliable Razr actuel coûte 1500 $. En Europe, cest 1599 € et au Royaume-Uni, cest une exclusivité EE avec des contrats à partir denviron 60 £ / mois. Il nest actuellement pas clair si un modèle de deuxième génération sera également une exclusivité EE.

Conception similaire à Razr (2019) attendue

Daprès les rumeurs jusquà présent, il semble que la deuxième génération du Motorola Razr ressemblera au modèle 2019, avec des mises à niveau des spécifications plutôt que des changements de conception drastiques.

Cependant, quelques brevets ont suggéré diverses options de conception, dont une avec un capteur dempreintes digitales intégré et plusieurs capteurs sur les côtés de lappareil, ainsi quune section modulaire en haut. Les brevets voient rarement la lumière du jour, donc nous ne retiendrons pas notre souffle pour linstant.

5G activé

8 Go de RAM, 256 Go de stockage

Batterie 2845mAh

Le Motorola Razr 2 serait livré avec une multitude de mises à niveau des spécifications, y compris des capacités 5G , plus de RAM, des mises à niveau de caméra et des mises à niveau de batterie.

Basé sur un rapport des développeurs XDA , le Razr 2 aura le même écran pliable OLED principal de 6,20 pouces et un écran OLED secondaire de 2,69 pouces, mais il sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 765, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et arborer une batterie 2845mAh. Il fonctionnera également sous Android 10 , dit-on.

En comparaison, le Razr (2019) propose le Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, Android 9 Pie et une batterie de 2510 mAh.

Capteur principal 48MP

Capteur avant 20MP

Il y a eu quelques rumeurs sur les caméras du Motorola Razr 2. Le rapport des développeurs XDA qui nous a donné quelques-unes des autres spécifications affirme que le Razr 2 verra une mise à niveau vers un appareil photo principal de 48 mégapixels et un appareil photo avant de 20 mégapixels à la place de lappareil photo arrière Razr 16MP 2019 et un appareil photo avant 5MP.

Pendant ce temps, un brevet déposé a suggéré que le Razr 2 offrirait une caméra fisheye et prendrait en charge lenregistrement vidéo à 360 degrés. Comme nous lavons mentionné précédemment, de nombreux brevets ne deviennent pas réalité, alors ne comptez pas sur celui-ci pour linstant.

Voici toutes les rumeurs que nous avons entendues jusquà présent sur le Motorola Moto Razr 2.

Selon un rapport des développeurs XDA , le Motorola Razr 2 offrira des spécifications qui combleront lécart entre le Razr 2019 et le Samsung Galaxy Z Flip.

Le rapport affirme quune source a déclaré que le Razr 2 serait alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 765, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une batterie de 2845 mAh.

La source affirme également que la caméra arrière sera mise à niveau vers le capteur ISOCELL Bright GM1 48MP de Samsung tandis que la caméra avant sera mise à niveau vers un capteur 20MP. Il est également dit que lappareil exécutera Android 10 hors de la boîte.

En discutant des plans de Levovo pour sortir un Motorola Razr 2 plus une date possible, le directeur général de Lenovo en Afrique du Sud, Thibault Dousson, a déclaré au podcast Reframed Tech : "Il y a une nouvelle version à venir. Il y en a une en septembre je pense."

Le vice-président de la conception de lexpérience client de Motorola, Ruben Castano, et le directeur de la gestion des produits, Carl Steen, qui ont tous deux participé à la conception de la création du Motorola Razr 2019, ont déclaré à TechRadar quils aimeraient que le facteur de forme dun nouveau modèle soit le même que la version actuelle.

Les deux auraient également déclaré que le True Display sur le devant pourrait changer de forme.

Roland Quandt a tweeté que Motorola lancera un modèle 5G du Razr en Chine avant la fin de 2020. Il est possible que lappareil utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 735 annoncé en décembre 2019.

La Chine obtient cette année une version compatible 5G du nouveau Motorola RAZR pliable. https://t.co/IbZYZyqKbe - Roland Quandt (@rquandt) 23 janvier 2020

Motorola Mobility a déposé un autre brevet en août 2019, repéré par LetsGoDigital après sa publication en décembre 2019, pour `` un appareil électronique avec boîtier de liaison couplé de manière pivotante entre les boîtiers dappareils .

Les images de brevet montraient un appareil à clapet avec un écran allongé mince lorsquil était déplié et un écran à lavant lorsquil était plié. Le dessus de lappareil ne tourne pas lorsque lappareil est ouvert, prétend-on, à la place à angle droit. Il est également censé incorporer trois caméras, une face au haut, une à larrière et une à lavant, permettant une capture vidéo à 360 degrés.

Selon le brevet, Motorola souhaite également rendre la section supérieure modulaire. La description du brevet propose plusieurs options dont un module pour un projecteur ou un haut-parleur stéréo.

Repéré par LetsGoDigital , Motorola Mobility a déposé un brevet en mai 2018 qui a été approuvé le 21 novembre 2019 pour un téléphone pliable avec quatre capteurs de chaque côté de lappareil.

Les images de brevet montrent un appareil similaire au Motorola Razr (2019) avec un pli horizontal et on prétend que les capteurs reconnaîtraient également les gestes comme un balayage et effectueraient 20 gestes et fonctions différents - 13 à louverture et sept à la fermeture.

Les images de brevet montrent également un capteur dempreintes digitales intégré, bien quil ny ait aucun détail à ce sujet dans les informations. Le Razr 2019 dispose dun capteur dempreinte digitale physique.