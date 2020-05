Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Motorola sortira une version de deuxième génération de son téléphone pliable Moto Razr en septembre prochain.

Un dirigeant de Lenovo a confirmé que la société prévoyait de sortir un Motorola Razr 2 plus une date possible lors dun entretien avec un podcast sur la future technologie et la réception, parfois négative, critique de lappareil actuel.

"Il y a une nouvelle version qui arrive. Il y en a une en septembre, je pense", a déclaré le directeur général de Lenovo Afrique du Sud, Thibault Dousson, à Reframed Tech .

Peu de choses ont été révélées sur le combiné pliable - quil sagisse simplement dun rafraîchissement du modèle existant ou dune réinvention complète - mais cest une nouvelle passionnante que la société mère de Motorola nabandonne pas encore le fantôme.

Lactuel Razr sinspire du design du téléphone mobile classique de lancien, mais arbore un écran pliant de 6,2 pouces à lintérieur, plus un écran de 2,7 pouces à lavant extérieur du boîtier. Cela permet au téléphone dêtre utilisé avec certaines applications sans avoir besoin de louvrir.

Il fonctionne sur un processeur Qualcomm Snapdragon 710, mais cela sera très probablement remplacé par un équivalent plus puissant.

Nous ne savons pas encore si le modèle de deuxième génération sera une exclusivité EE comme le premier, mais nous nous attendons à ce quil soit à peu près le même prix: environ 70 £ davance sur un contrat mensuel de 64 £.

