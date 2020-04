Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La rumeur circule depuis un certain temps, mais maintenant son officiel: le Moto Edge + marque le retour de Motorola au jeu phare du téléphone.

Annoncé aujourdhui, 22 avril 2020, lEdge + est rejoint par un modèle Edge de moindre qualité, offrant des points dentrée haut de gamme et plus abordables.

Nous avons un tour d horizon de tout ce que vous devez savoir sur les spécifications de lappareil principal , ainsi quune comparaison des deux appareils Edge à explorer.

En résumé, cependant, voici à quoi sattendre. La série Edge est tout à propos de cet écran incurvé - Moto lappelle un écran Endless Edge - qui se replie des deux côtés pour une apparence de lunette zéro.

De plus, lEdge + propose la plate-forme haut de gamme Qualcomm SD865, ainsi que la 5G (à la fois mmwave et Sub-6GHz), un système de caméra arrière triple - y compris une caméra principale de 108 mégapixels - et une caméra selfie avant perforée.

Il ny a pas de caméras pop-up, pas de pièces coulissantes, pas de plis, pas de flips: cest juste un bon vieux vaisseau amiral. Et un gros, aussi. Lécran, à 6,7 pouces sur son format 21: 9, signifie que cest un appareil de grande taille. La grande capacité de la batterie, à 5000 mAh, signifie également que cest un appareil épais, à 203 g tout compris.

Des spécifications élevées sont également assorties dun prix demandé élevé: le Moto Edge + sera mis en vente pour 1199 € lors de son lancement en mai. Oui, nous avons avalé aussi - dautant plus que lEdge standard, avec un écran presque identique, est la moitié de ce prix, à 599 €.