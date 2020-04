La fuite de photos de Motorola Edge montre une triple caméra de 64 mégapixels

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Motorola organisera un événement mercredi prochain, le 22 avril, pour dévoiler ses téléphones phares Edge et Edge + , mais voici une image "réelle" du plus petit des deux appareils pour mettre vos papilles au goût du jour.

Vous pouvez clairement voir larrière du présumé Motorola Edge sur la photo divulguée, avec sa rumeur selon laquelle la caméra à triple objectif descend en haut à gauche.

Et, comme il y a une petite écriture à côté de lobjectif, vous pouvez voir quil est composé dun appareil photo principal de 64 mégapixels, plus un "appareil photo AI" de 16 mégapixels + 8 mégapixels (grand angle et téléobjectif).

Cela correspond aux spécifications précédemment divulguées publiées par les développeurs XDA . Ce site a également affirmé que la caméra arrière comporterait des fonctionnalités "comme la technologie de binning 4 en 1", la mise au point automatique au laser et un flash LED.

La caméra frontale, a-t-il dit, sera de 25 mégapixels.

En ce qui concerne le Motorola Edge +, des rumeurs pointent vers une composition de caméra similaire, mais avec la caméra principale à larrière mise à niveau à 108 mégapixels.

Dautres spécifications de fuites pointent vers un écran de 6,67 pouces pour lEdge, avec une résolution de 2340 x 1080, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport daspect de 19,5: 9.

Il fonctionnera sur un processeur Qualcomm Snapdragon 765, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Sa batterie serait de 4500 mAh, mais sans capacité de charge sans fil.

Nous en saurons plus le mercredi 22 avril 2020. Vous pourrez suivre lévénement en direct ici .