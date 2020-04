Événement de lancement de Motorola Edge: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela fait un moment que Motorola na pas lancé de téléphone phare si vous ne comptez pas le Razr pliable. Mais la société a maintenant confirmé son intention dorganiser un événement en avril pour annoncer probablement un nouveau téléphone haut de gamme - le Moto Edge - qui a été divulgué à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Motorola prévoit dorganiser un «Flagship Launch E-vent» en ligne uniquement le mercredi 22 avril à 12 h HE (9 h HE / 17 h GMT).

Ça arrive. Rejoignez-nous pour le Motorola Flagship Launch E-vent, le 22 avril à 11h00 CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg - Motorola (@Moto) 13 avril 2020

Motorola hébergera probablement son événement en direct sur YouTube . Vous pourriez également être en mesure de suivre sur Twitter et le site Web de lentreprise . Nous espérons intégrer le lecteur de diffusion en direct ici une fois quil sera disponible, alors ajoutez cette page à vos favoris et revenez le 22 avril.

Selon le rumeur, il y a en fait deux nouveaux téléphones phares provenant de Motorola: le Motorola Edge et le Edge +. Ils devraient comporter des écrans "cascade" de 6,7 pouces à bord incurvé avec des trous de perforation pour la caméra selfie. À larrière, sur lEdge +, il devrait y avoir une configuration de caméra verticale qui abrite quatre capteurs. Le modèle Edge standard devrait avoir trois capteurs.

Les deux téléphones pourraient prendre en charge la 5G, bien que lEdge devrait sappuyer sur le Snapdragon 765, tandis que lEdge + pourrait obtenir le Snapdragon 865. Cest le même chipset que celui de la plupart des autres produits phares de 2020, suggérant que lEdge + est la plus premium des deux combinés.

Pour plus de rumeurs et de fuites sur Motorola Edge et Edge +, assurez-vous de consulter le résumé de Pocket-lint ici.