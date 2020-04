Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le

premier téléphone pliable de Motorola, alias le Razr pliable, vient enfin dans une nouvelle couleur dorée, que vous pouvez maintenant acheter.

Le modèle en or frais, appelé Noir noir, présente une disposition de couleur noir et or. C'est un téléphone exclusif à Verizon qui coûte 1 500$aux États-Unis. Il présente les mêmes caractéristiques que le modèle d'origine. Dans notre examen du téléphone pliable, nous avons dit qu'il est le plus complet pliable à ce jour, celui qui résout les problèmes avec les plis d'écran et la qualité de construction dans un bon et de façon convaincante.

Bien que le pliable ait maintenant une option de couleur or, le téléphone lui-même est encore fortement critiqué. Le processeur n'est pas le meilleur, et les caméras ne sont pas une caractéristique particulièrement importante, et la durée de vie de la batterie pourrait bien être discutable.

Pourtant, nous préférons l'empocher sur les solutions Samsung ou Huawei n'importe quel jour.

La couleur standard pour le Razr est le noir. C'est la norme pour la plupart des téléphones, et souvent, c'est la couleur qui vend le plus de volume, car elle ne se distingue pas. Si vous voulez changer la couleur d'un téléphone noir, vous pouvez souvent le glisser dans une coque et avoir la couleur que vous voulez. Cependant, nous devinons que si le Razr s'avère populaire, nous verrons une gamme d'options de couleur.

Le nouvel or ajoute certainement un peu plus d'intérêt à ce téléphone intéressant. Vous pouvez commander le Razr blush-or maintenant avec 128 Go de Verizon.