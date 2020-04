Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le premier téléphone pliable de Motorola, alias le Razr pliable, est enfin disponible dans une nouvelle couleur or blush, que vous pouvez maintenant acheter.

Le modèle en or frais, appelé Noir noir, présente une disposition de couleur noir et or. Il sagit dun téléphone exclusif à Verizon qui coûte 1 500 $ aux États-Unis. Il présente les mêmes spécifications que le modèle dorigine. Dans notre examen du téléphone pliable , nous avons dit quil était le plus pliable à ce jour, celui qui résout les problèmes de plis décran et de qualité de construction de manière appropriée et convaincante. Nous préférons mettre cela de côté dans les solutions Samsung ou Huawei.

Bien que le pliable ait maintenant une option de couleur or, le téléphone lui-même est toujours fortement critiqué. Le processeur nest pas le meilleur, et les caméras ne sont pas une caractéristique particulièrement importante, et la durée de vie de la batterie pourrait bien être discutable (nous ne pouvons pas le dire avec certitude). Mais, pour nous, le Razr pliable est le téléphone pliable le plus complet à ce jour, celui qui résout les problèmes de plis décran et de qualité de construction.

Nous préférons empocher cela sur les solutions Samsung ou Huawei tous les jours de la semaine. Consultez notre examen du téléphone pliable pour plus de détails. Vous pouvez commander le Razr or blush maintenant dans des capacités de 128 Go pour 1499,99 $ auprès de Verizon.