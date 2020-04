Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Motorola a annoncé un nouveau roi abordable de l'autonomie de la batterie : le Moto G8 Power Lite. Le dernier de la série Moto G8a une batterie 5.000mAh qui, selon la société, peut vous faire traverser deux jours complets d'utilisation modérée.

Pour obtenir ce genre de longévité d'une batterie dans un paquet abordable signifie évidemment un compromis elswhere, et cela vient principalement sous la forme de l'affichage. Il s'agit d'un grand écran LCD 20:9 6,5 pouces, mais il dispose d'une résolution HD+ 720 x 1600 pixels.

Clairement alors, pas l'écran le plus net de la ville, mais avec une densité de pixels supérieure à 260 ppi, il devrait être plus que suffisant pour le consommateur moyen qui a juste besoin d'un smartphone qui fonctionne. Ce genre de baisse est attendue dans un téléphone qui est essentiellement une version moins chère de la Moto G8 Power déjà assez abordable.

Cet écran dispose d'une encoche subtile de style goutte de rosée dans le haut pour l'appareil photo selfie, est plat et a des lunettes relativement minces autour des côtés, assurant ainsi la plus grande partie de cet espace avant est absorbée par l'écran.

Tournez-le et vous trouverez un système de caméra triple à l'arrière. Malheureusement, il n'y a pas de téléphoto ou d'ultra-large ici. Au lieu de cela, la caméra principale est reliée par un capteur macro pour faciliter la mise au point en gros plan et un capteur de profondeur pour plus d'informations.

Il y a aussi un capteur d'empreintes digitales à l'arrière placé dans le logo rond Motorola près des caméras.

À l'intérieur, vous obtenez 64 Go de stockage, que vous pouvez développer en utilisant un emplacement pour carte microSD si vous le souhaitez, plus vous obtenez 4 Go de RAM pour aider les choses à continuer à faire face au quotidien.

Il est résistant à l'eau - pour les petites éclaboussures et la pluie légère (pas submersion) - et a les expériences Moto standard comme Moto Action, qui vous permet d'utiliser des gestes ou des mouvements pour lancer des fonctions. Couper deux fois pour lancer la lampe de poche, ou tourner votre poignet pour ouvrir l'appareil photo, par exemple.

Si l'autonomie de la batterie est de la plus haute importance pour vous, mais que vous ne voulez pas dépenser l'argent nécessaire pour un grand vaisseau amiral, le Moto G8 Power Lite peut être le téléphone pour vous.

Il se lance d'abord en Allemagne avec un prix fixé à 169€, suivie par d'autres régions d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'Amérique latine.