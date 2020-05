Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela fait très longtemps que Motorola na pas lancé son chapeau dans la bague phare premium. Bien sûr, nous avons eu le Razr chatouiller notre nostalgie , et les Moto Mods sont passés à la 5G en premier , mais cela fait des années quun véritable haut de gamme Moto a régné sur le perchoir.

Eh bien, il est maintenant temps pour Motorola de revenir avec ses poings qui se balancent. Dites bonjour au Moto Edge +. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les deux appareils: écran OLED de 6,7 pouces, format 21: 9, 90 Hz

Edge +: HDR10 + / Edge: HDR10

Edge +: batterie 5000mAh / Edge: 4500mAh

Edge +: appareil photo principal 108MP / Edge: appareil photo principal 64MP

Edge +: 5G mmwave & sub-6GHz / Edge: 5G sub-6GHz uniquement

Edge +: Qualcomm SD865, 12 Go de RAM / Edge: SD765, 6 Go de RAM

Eh bien, la première chose à savoir est quil existe en fait deux appareils: l Edge standard et lEdge + tout-puissant .

Ce petit symbole «plus» de ce dernier est très important, car cela signifie que vous paierez beaucoup plus dargent et bénéficierez de beaucoup plus de fonctionnalités. Nous les avons résumés ci-dessus en un coup dœil. La principale caractéristique ci-dessous se concentrera sur le modèle Edge +.

Écran OLED incurvé `` Endless Edge de 6,7 pouces

Résolution Full HD + (1080 x 2400)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Format dimage 21: 9

Bien que les téléphones ne soient pas aussi larges quils létaient autrefois (ouf), Motorola a parfois persévéré avec des écrans très étroits, au format 21: 9. Cest exactement ce que vous obtenez dans Edge +. Cela le rendra facile à tenir dans une main, mais très grand, compte tenu de sa mesure diagonale de 6,7 pouces, ce qui, nous ne sommes pas sûrs, a un sens complet.

La chose la plus intéressante à propos de lécran est ce que Motorola appelle «Endless Edge». Dautres lappelleraient un affichage en cascade . Ou affichage de débordement . Cest là que lécran se courbe tout autour des bords pour donner limpression dune lunette latérale nulle. LEdge + lutilise également pour les commandes de balayage, si vous le souhaitez, ou vous pouvez léteindre complètement pour éviter tout risque de contact accidentel. Nous aimons quil y ait un choix.

Bien que Motorola nait pas opté pour la résolution la plus élevée, nous pensons que cela séquilibrera bien avec la durée de vie de la batterie. La même chose peut être dite du taux de rafraîchissement: le panneau à 90 Hz offre ici une amélioration du défilement en douceur par rapport à de nombreux panneaux actuels, mais ce nest pas à 120 Hz comme OnePlus ou à 144 Hz comme Red Magic. Nous pensons que cela na pas beaucoup dimportance, car la plupart ne verront pas dénormes avantages pour les applications et les jeux.

Système de caméra arrière triple:

Principal: 108 mégapixels, taille de capteur 1 / 1,33 pouces, ouverture f / 1,8, stabilisation optique (OIS) Zoom: 3x optique, 8MP, 1 / 2,25 pouces, f / 2,4, OIS Large (117 degrés) et macro: 16 MP, f / 2.2

Caméra selfie à perforation, 25MP

Vidéo 6K à 30fps

120fps ralenti

Un élément déterminant de tout téléphone de nos jours est lappareil photo. Et Motorola ne se retient pas, adoptant le même capteur ultra-haute résolution à grande échelle que le Samsung Galaxy S20 Ultra . Cela veut dire: cest 108 mégapixels. Oui, cent huit, ce qui revient à prendre huit téléviseurs 4K et à les empiler côte à côte. Il y a cette résolution beaucoup plus sur ce beaucoup plus grand que le capteur d habitude.

Cependant, Motorola utilise cette résolution de diverses manières. Principalement, sa technologie Quad Pixel prend quatre pixels et les écrase en un seul, suréchantillonnant, offrant ainsi une meilleure qualité dans un résultat encore énorme de 27 mégapixels. Ou vous pouvez activer la résolution maximale si vous le souhaitez. Il influence également la capacité de zoom, en fournissant des données qui sont utilisées en combinaison avec dautres optiques pour affiner les résultats.

Parce que, étant 2020, lEdge + est bien sûr livré avec plus dune seule caméra. En effet, il y en a trois à larrière. Ce capteur principal massif de 108 MP, aux côtés dun zoom optique 3x à 12 MP et dun grand angle et macro à 16 MP. Nous sommes heureux de voir enfin une offre de résolution plus élevée pour les macros, car la mise en œuvre précédente de 2MP de Motorola a été médiocre .

Batterie de 5000 mAh, TurboPower filaire (18 W) et sans fil (15 W) à charge rapide

Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM (LPDDR5)

Connectivité 5G: ondes millimétriques et sous-6 GHz

Conception hydrofuge (sans indice IP)

Haut-parleurs stéréo de Waves Audio

Scanner dempreintes digitales intégré

256 Go de stockage (UFS 3.0)

9,6 mm dépaisseur

Sous le capot, le Moto Edge + lit le produit phare, offrant une spécification qui atteint la première place à chaque virage.

Cela signifie que le dernier processeur Qualcomm Snapdragon, le 865 , associé à 12 Go de RAM (DDR5). Cela signifie 256 Go de stockage (avec UFS 3.0 ultra-rapide).

Cela signifie également une connectivité Wi-Fi 6 et 5G (mm ave et Sub-6GHz). Fondamentalement, cela signifie que cest le téléphone connecté le plus rapide sur lequel vous pouvez mettre la main, au moment de la rédaction. Cest audacieusement à lépreuve du temps, car il est rare de trouver un combiné mmwave - et cela explique probablement le prix de cet appareil.

Il y a aussi une énorme batterie sous le capot, une cellule dune capacité de 5000 mAh, qui devrait durer bien au-delà dune journée dutilisation - même si vous faites avancer les choses avec beaucoup dapplications. Une telle batterie et un rapport décran mince sont la raison pour laquelle il sagit dun appareil plus épais que dhabitude, à 9,5 mm.

Oh, et il y a une prise casque 3,5 mm. Une chose rare en effet pour tout téléphone phare de nos jours.

Système dexploitation Android 10

Nouvelle application MY UX, Moto

Sur le plan logiciel, Motorola a toujours été bon pour prendre le système dexploitation Android de Google et ne pas trop le foutre. En tant que tel, il semble pur et propre. Cependant, ce que Moto a constamment ajouté à ses appareils, cest une application Moto.

Dans Moto Edge +, cest légèrement différent: cest lapplication Moto comme vous le savez peut-être, mais accéder à ce que Motorola appelle MY UX, avec la possibilité de se connecter aux paramètres pour ajuster les thèmes, les styles et les polices comme vous le souhaitez. Il existe également des sections pour laffichage Moto, les actions Moto et le temps de jeu Moto (comme on le voit pour la première fois dans le Moto G8 Power ) pour gérer laffichage respectif permanent, les actions physiques renvoyant les activations de fonctionnalités et lespace de jeu du MDN.

Moto Edge +: 1199 € / £ TBC / € TBC / Date de sortie: mai 2020 (juin au Royaume-Uni et dans certaines UE)

Moto Edge: 549,99 £ / 599 € / $ TBC / Date de sortie: mai 2020 (juin aux États-Unis)

Donc, la grande question: combien coûtera tout cela? Ce nest pas bon marché. Le Moto Edge + coûtera 1199 € aux États-Unis. Les autres tarifs ne sont pas encore connus - mais Motorola nous a confirmé dans un appel que le combiné arrivera au Royaume-Uni et dans lUE à partir de juin 2020 (prix régionaux à confirmer).

Le Moto Edge (cest-à-dire pas le Plus) est beaucoup moins cher, à 549,99 £ / 599 €. Vous perdez lappareil photo 108MP, mmwave 5G, HDR10 + et processeur haut de gamme, mais lécran est par ailleurs du même type, de la même échelle et de la même résolution - ce qui pourrait en faire le choix le plus évident pour beaucoup. Cet appareil arrivera également sur le marché américain en juin 2020 (prix régional à confirmer).

Cet article a été initialement publié le 22 avril 2020. Il a été mis à jour pour inclure des informations supplémentaires sur les versions, les prix et les régions.

