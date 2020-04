Motorola Edge +: date de sortie, rumeurs, actualités et fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela fait longtemps que nous navons pas vu un téléphone phare de Motorola. Alors que la société a dominé lentrée de gamme, avec des téléphones comme le Moto G, cela fait longtemps que nous navons pas vu Moto dans lélite des smartphones.

La série Moto Edge pourrait changer cela, avec une rumeur sur Moto Edge et Moto Edge +.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur le retour de Motorola au sommet.

Événement prévu le 22 avril

Motorola était censé accueillir un événement de lancement le 23 février, coïncidant avec le MWC 2020. Notre invitation nous a dit quil "nous aura sur le bord de votre siège". Cependant, la société a reporté son événement et nous avons maintenant une date - 22 avril 2020.

Cest à ce moment-là que nous allons en apprendre beaucoup plus sur les plans futurs de Motorola et bien que la société nait pas dit que ce serait lEdge, le contenu de la vidéo promotionnelle nous crie un «avantage».

Les détails sur les prix et la disponibilité ne sont pas encore connus.

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Affichage en cascade

Nous avons vu une gamme de fuites pour le Moto Edge +, y compris des rendus de haute qualité qui nous donnent une bonne idée de ce à quoi sattendre du prochain téléphone de Motorola. Une grande partie de cela est l affichage en cascade qui se courbe aux deux bords du téléphone.

Il y a une découpe de perforation sur lécran pour une caméra selfie. Le téléphone semble également être presque sans cadre, une caractéristique des appareils haut de gamme. Vous remarquerez également quil y a une oreille fendue au-dessus de lécran, dans une lunette supérieure mince. Cela dit, lEdge + lui-même ne sera pas trop mince, atteignant 161,1 x 71,3 x 9,5 mm, avec une caméra extrudée à 11,5 mm.

Une autre caractéristique de conception notable est le logo Motorola batwing à larrière avec éclairage LED. Cela peut être pour les notifications. Il y a également des trous pour deux micros antibruit au-dessus du boîtier de la caméra arrière et par le bord inférieur. En parlant de bords, le haut a une prise 3,5 mm. Pendant ce temps, le bas a un plateau pour carte SIM, un micro antibruit, un port USB Type-C et une grille de haut-parleur en bas.

Sur le bord droit, vous pouvez voir un bouton dalimentation et une bascule de volume.

AMOLED 6,67 pouces

Résolution de 2340 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Nous pouvons nous attendre à un affichage en cascade AMOLED FHD + de 6,67 pouces (2340 x 1080 pixels) avec des bords incurvés à gauche et à droite. Il aura également un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un scanner dempreintes digitales intégré.

Appareil photo principal 108MP

Caméras 16MP et 8MP aussi

Caméra frontale 25MP

LEdge + doit cependant comporter une triple caméra arrière avec des capteurs de 108, 16 et 8 mégapixels. On ne sait pas exactement à quoi servent tous ces capteurs, mais lajout dun appareil photo principal de 108 mégapixels verra lEdge + concurrencer des goûts comme le Xiaomi Mi 10 ou le Samsung Galaxy S20 Ultra .

La caméra selfie serait un capteur de 25 mégapixels. Son trou de perforation devrait être plus petit que ceux vus sur les précédents téléphones de Motorola comme le Motorola One Vision.

Les rendus de lEdge + montrent un module triple caméra empilé verticalement dans le coin. Il y a aussi un deuxième module près des caméras. Cela pourrait être pour un flash double LED et quelques autres capteurs.

Qualcomm Snapdragon 865, 5G

12 Go de RAM

Batterie 5170mAh

Le Moto Edge + reposera probablement sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 865 et prendra probablement en charge les réseaux 5G. LEdge + sera probablement lancé sur le réseau mmWave 5G de Verizon aux États-Unis. Verizon a révélé quil avait atteint des vitesses multi-gigabits sur le "produit phare de Motorola" et a confirmé que le téléphone était alimenté par le chipset Snapdragon 865 avec un modem Snapdragon X55 5G.

Dautres spécifications selon la rumeur incluent 12 Go de RAM et une batterie de 5170 mAh qui pourrait prendre en charge une charge rapide. Cette batterie est assez énorme et cela explique probablement lépaisseur de 9,5 mm du téléphone.

XDA a déclaré quEdge + fonctionnera sous Android 10 et pourrait être lancé avec plusieurs nouvelles applications, notamment "Moto Edge Assistant, Moto Gametime et Moto Audio".

Assistant Moto Edge: aidez les utilisateurs à profiter de laffichage incurvé avec des actions de tapotement personnalisées sur les bords de lécran.

aidez les utilisateurs à profiter de laffichage incurvé avec des actions de tapotement personnalisées sur les bords de lécran. Moto Gametime: présente une barre doutils personnalisable sur les bords pour un accès facile aux paramètres tels que la luminosité de lécran pendant le jeu.

présente une barre doutils personnalisable sur les bords pour un accès facile aux paramètres tels que la luminosité de lécran pendant le jeu. Moto Audio: permet au Motorola Edge Plus dajuster des profils audio comme la clarté de la voix pendant les appels ou daugmenter les basses pendant que vous écoutez de la musique.

Lune des choses passionnantes du Moto Edge + en tant quappareil phare est que la construction dAndroid que Motorola utilise est essentiellement exempte dencombrement. Cela signifie que vous évitez de nombreux ajouts que certains fabricants empileront sur leurs téléphones. Cela pourrait signifier un nouveau téléphone phare Android assez propre - une alternative au Pixel 4 XL.

Voici tout ce que nous avons entendu sur lEdge + jusquà présent.

Motorola a annoncé un événement pour le 22 avril , où il devrait lancer le nouveau produit phare Moto Edge + et sous-phare Moto Edge.

Evan Blass a partagé des rendus du Moto Edge + en deux couleurs différentes, nous donnant un aperçu détaillé du nouveau téléphone.

