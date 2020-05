Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bien que la grande majorité des téléphones ne prennent pas en charge leSIM, ce nest quune question de temps avant que de nombreux smartphones adoptent des cartes SIM électroniques - supprimant essentiellement le besoin davoir une carte SIM physique (et donc un emplacement SIM).

Le premier téléphone entièrement eSIM a été annoncé sous la forme du téléphone à clapet Motorola Razr . Attendez-vous à beaucoup dautres à suivre cette année, mais les nouveaux Galaxy S20 , S20 + et S20 Ultra ne disposent pas deSIM. Cependant, le Galaxy Z Flip pliable possède une eSIM en plus dun emplacement SIM standard.

Les téléphones qui prennent en charge eSIM aux côtés dune carte SIM standard lutilisent essentiellement comme substitut dune deuxième carte SIM. Ceux-ci ont encore de la place pour une micro SIM traditionnelle que vous pouvez utiliser normalement, mais vous pouvez ajouter un deuxième numéro ou un contrat de données via leSIM - lisez la suite pour plus de détails sur la façon dont cela fonctionne.

Lutilisation deSIM apporte un certain nombre davantages aux fabricants dappareils et aux réseaux, mais il y a aussi certains avantages pour vous, car vous pouvez avoir des plans de plusieurs réseaux stockés sur votre eSIM.

Vous pouvez donc utiliser un numéro pour les affaires et un autre pour les appels personnels ou disposer dune carte SIM de données en itinérance à utiliser dans un autre pays. Vous pouvez même avoir des plans voix et données complètement séparés.

Mais quest-ce quun eSIM exactement? Et que vous offrira-t-il exactement? Expliquons plus.

Le terme "eSIM" signifie simplement une carte SIM intégrée. Il ny a aucune carte SIM physique impliquée et aucun échange physique requis par vous. eSIM doit être pris en charge par le réseau ou lopérateur et activé par eux et tous les réseaux ne prennent pas encore en charge leSIM (voir ci-dessous).

Un eSIM est essentiellement une petite puce à lintérieur de votre téléphone et fonctionne de manière similaire à la puce NFC utilisée pour les technologies de paiement comme Apple Pay et Google Pay .

Les informations sur un eSIM sont réinscriptibles, ce qui signifie que vous pouvez décider de changer dopérateur avec un simple appel téléphonique. Ils sont vraiment faciles à ajouter à un plan de données - la connexion dappareils avec des eSIM à un compte mobile peut se faire en quelques minutes. Et, comme nous lavons mentionné, cétait

eSIM est soutenu par la GSMA, lassociation des réseaux mobiles et cette organisation a défini la norme pour leSIM dans le monde entier.

Il pourrait y avoir un inconvénient pour les consommateurs en termes de choix. Si un téléphone est vendu exclusivement, il est possible que tous les combinés soient livrés préchargés avec un réseau particulier plutôt que dêtre ouverts à tous.

Les jours de stockage des numéros sur les cartes SIM sont de toute façon numérotés pour la plupart des gens utilisant Android ou iOS grâce à la sauvegarde dans le cloud, mais cela implique un changement de mentalité pour ceux qui utilisent des téléphones plus anciens ou moins chers; vous ne pourrez plus échanger physiquement une carte SIM contre un nouveau téléphone.

Apple sest tourné vers eSIM pour l iPad Pro , l Apple Watch Series 3 et la Watch Series 4 et Series 5 ainsi que la prise en charge de la double carte SIM pour l iPhone XS et XS Max et l iPhone XR ainsi que les nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro et Pro Max . LiPhone 12 de lan prochain pourrait-il passer complètement à leSIM?

Le Pixel 2 de Google a également pris en charge leSIM, mais il nétait à lorigine utilisé quaux États-Unis pour Google Fi de Google . Le Pixel 3, le Pixel 3 XL et les nouveaux Pixel 4 et Pixel 4 XL font de même.

Comme nous lavons mentionné, le support eSIM est également venu sur le téléphone à clapet Moto Razr .

Il existe également une prise en charge eSIM dans Windows 10 et certains appareils dotés de modems cellulaires - tels que les ordinateurs équipés de Qualcomm Snapdragon 850 - peuvent utiliser leSIM comme alternative au collage dune microSIM traditionnelle dans lemplacement.

eSIM est disponible auprès de certains opérateurs. Vous devrez soit avoir lapplication dun opérateur ou un code QR que vous pouvez numériser. Encore une fois, le transporteur devra prendre en charge eSIM.

Au Royaume-Uni, EE , O2 et Vodafone prennent en charge eSIM, bien que Vodafone ne le supporte actuellement que pour Apple Watch Series 3, 4 ou 5 Cellular.

O2 a récemment lancé eSIM sur les téléphones Apple et Pixel compatibles. O2 dit que les clients doivent simplement passer dans votre magasin local ou appeler le service client pour obtenir un pack eSIM ou télécharger un eSIM.

Regardons le pack SIM dEE. Avec EE, vous pouvez obtenir un pack SIM daspect traditionnel dans un magasin comme celui illustré ici. Mais il ny a pas de carte SIM dedans; à la place, vous obtenez des instructions et un code QR permettant à votre appareil de récupérer les détails. Chaque pack eSIM est livré avec son propre numéro, tout comme un pack SIM traditionnel.

Aux États-Unis, AT&T , T-Mobile USA et Verizon Wireless prennent en charge eSIM.

Loin des opérateurs traditionnels, "réseau mobile mondial" Truphone a commencé à vendre des plans de données eSIM. Ceux-ci peuvent être achetés via l application MyTruphone . Les plans internationaux de Truphone fonctionnent dans 80 pays, notamment en Europe, aux Amériques et en Australasie.

Lapplication nétait à lorigine disponible que sur iOS, mais elle est désormais disponible sur Android pour une utilisation avec les Pixel Pixel 3, 3a et 4 (ainsi que leurs versions XL). Truphone offre actuellement 100 Mo de données entièrement gratuites aux nouveaux clients pour essayer lapplication.

Théoriquement, leSIM devrait signifier que vous pouvez vous rendre dans un autre pays et simplement ajouter une eSIM itinérante à votre combiné tout en conservant laccès à votre numéro "domicile" principal. Cest actuellement lun des inconvénients car, si vous changez de carte SIM à létranger, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à votre propre numéro.

«Les eSIM ont le potentiel déliminer les frais ditinérance à létranger», explique Steve Alder de Truphone. «Il permet également aux utilisateurs de changer rapidement dopérateur pour se connecter sils se trouvent dans une zone sans signal, libère de lespace pour de nouvelles fonctionnalités ou une durée de vie de la batterie supplémentaire et pourrait réduire le risque de vol de lappareil.

"Alors que les consommateurs et les opérateurs commencent à voir les avantages, ladoption massive des eSIM sera inévitable."

Lun des avantages quil offre aux fabricants de téléphones est que nous devrions acheter des appareils plus petits, car il nest pas nécessaire de loger une carte SIM ou le plateau qui la contient. Il nest pas non plus nécessaire que les réseaux fabriquent ou distribuent de nombreuses cartes SIM.

Les eSIM seront également parfaits pour dautres appareils comme les ordinateurs portables et les tablettes, où la connectivité transparente deviendra la norme.

Vodafone dit que les eSIM permettront dactiver plus dappareils connectés simplement parce que les eSIM ne nécessitent pas beaucoup de place à lintérieur dun appareil, permettant aux trackers de fitness ou même à des lunettes davoir une connectivité 4G ou 5G autonome dune manière quils ne pouvaient tout simplement pas auparavant.

Nous avons parlé à EE pour savoir comment cela fonctionnera avec eSIM. Le réseau nous a dit que si vous avez un physique et un eSIM provisionnés et que vous êtes connecté à deux réseaux distincts, votre iPhone affichera les deux réseaux à lécran en même temps.

Si le combiné est en veille et que la carte SIM et leSIM sont configurées, les clients pourront recevoir des appels et des SMS sur les deux numéros. Comme vous pouvez le voir dans les instructions ci-dessous, vous pouvez ensuite choisir une ligne «par défaut» sur laquelle vous effectuez des appels, utilisez SMS et quiMessage et FaceTime utilisent. Lautre ligne est réservée aux SMS et à la voix.

Alternativement, vous pouvez choisir dutiliser Secondaire pour les données cellulaires uniquement - utile si vous êtes à létranger et utilisez un eSIM de données local.

Vous pouvez stocker plusieurs eSIM dans votre iPhone, mais vous ne pouvez en utiliser quun à la fois.

Vous pouvez changer deSIM en appuyant sur Paramètres> Cellulaire> Plans cellulaires et en appuyant sur le plan que vous souhaitez utiliser. Si vous êtes au Royaume-Uni, ce sont les données mobiles. Appuyez ensuite sur Activer cette ligne.

Si vous avez un code QR:

1. Allez dans Paramètres> Cellulaire.

2. Appuyez sur Ajouter un plan cellulaire.

3. Utilisez votre iPhone pour scanner le code QR fourni par votre opérateur - il vous sera peut-être demandé de saisir un code dactivation.

Voici à quoi ressemble lintérieur du pack EE eSIM (évidemment, nous avons brouillé le code QR):

Alternativement, vous pourriez être invité à activer votre eSIM avec une application opérateur:

1. Accédez à lApp Store et téléchargez lapplication de votre opérateur.

2. Utilisez lapplication pour acheter un forfait cellulaire.

3. Vous allez ensuite ajouter le plan de données aux paramètres de votre iPhone - voyez comment cela fonctionne ci-dessous.

Voici comment cela fonctionne dans lapplication Truphone - sélectionnez le plan que vous souhaitez et payez avec Apple Pay. Lapplication Paramètres du téléphone récupérera ensuite le plan, vous devrez donc appuyer sur Ajouter un plan de données.

Vous devez également étiqueter vos plans dans Paramètres> Cellulaire. Appuyez sur le numéro dont vous souhaitez modifier létiquette. Appuyez ensuite sur Étiquette de plan cellulaire et sélectionnez une nouvelle étiquette ou entrez une étiquette personnalisée.