Microsoft lance Surface Duo 2 - Machine de productivité pliante de 2e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a dévoilé le smartphone pliable, portable et à double écran de deuxième génération : le Microsoft Surface Duo 2. Et celui-ci a quelques spécifications phares.

Lappareil est doté du processeur Snapdragon 888 , de la prise en charge de la 5G et du design emblématique à double écran qui a rendu le premier modèle si intrigant. En plus, cest un téléphone.

Ce processeur signifie que ses performances correspondent à celles des téléphones Android les plus puissants du marché, et signifie quil aurait dû considérablement augmenter la vitesse par rapport au Surface Duo de première génération alimenté par Snapdragon 855.

Microsoft appelle cela lappareil 5G le plus fin, et il est recouvert de verre 3D nano-revêtu construit par Corning, qui, selon lui, est vraiment durable. Et il est disponible dans les couleurs Glacier et Obsydian.

Lorsquil est fermé, il forme cet appareil portable étroit qui est facile à tenir dans une main et ces courbes sur les bords devraient signifier quil est également confortable à tenir. De plus, la charnière est - selon Microsoft - la plus haute qualité que léquipe Surface ait conçue.

La charnière est conçue pour vous permettre douvrir le Duo 2 comme un livre, mais aussi de souvrir à presque 360 degrés, ce qui vous permet davoir les écrans à lextérieur. De cette façon, vous pouvez presque lutiliser comme un téléphone normal.

À lintérieur, ces écrans sont tous deux des panneaux OLED de 5,8 pouces offrant une résolution de 1344 x 1892 et une densité de pixels de 401 ppi. Ils prennent en charge le HDR avec une large gamme de couleurs et une prise en charge à 100 % des gammes SRGB et DCI-P3, ainsi quune luminosité maximale de 800 nits.

Lorsquils sont ouverts, les deux écrans forment une surface de 8,3 pouces de résolution 2688 x 1892 et offrent des taux de rafraîchissement de 90 Hz pour rendre les animations super fluides. Les deux prennent en charge toutes les générations de stylets Surface Pen de Microsoft.

De plus, il existe une fonctionnalité unique appelée « Glance Bar », qui est un écran incurvé qui affiche de petits extraits dinformations importantes, comme lheure et les notifications que vous attendez.

Il y a trois caméras à larrière : une caméra principale de 12 mégapixels f/1.7 avec OIS, une ultra-large de 16 mégapixels f/2.2 et un téléobjectif de 12 mégapixels f/2.4 avec OIS et zoom optique 2x.

Cest un énorme changement par rapport au Surface Duo dorigine qui navait quune seule caméra, et rendra le système de caméra réellement utile et plus comparable aux autres smartphones modernes. De plus, il peut enregistrer des vidéos 4K jusquà 60 ips et des vidéos HDR.

À lintérieur, deux batteries se combinent pour former une capacité denviron 4 450 mAh ainsi que 8 Go de RAM LPDDR5 et des options de stockage configurables de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Et, en plus de la prise en charge de la 5G, il prend en charge la double carte SIM, bien que lune dentre elles soit une eSIM.

Cest dans le logiciel que le premier modèle a été le plus critiqué, et dans le Duo 2, Microsoft dit quil a travaillé sur des optimisations pour sassurer que vous pouvez partager des informations entre les applications sur les deux écrans ainsi que pincer pour répartir les applications sur eux pour en former un, grand vue.

Il existe également un certain nombre de jeux qui peuvent être utilisés dans un mode de jeu où lécran du bas devient un pavé de commande et la moitié supérieure est le graphisme du jeu, avec le Duo 2 plié verticalement en biais.

Comme cest essentiellement comme avoir deux téléphones attachés lun à lautre, il nest pas surprenant que le téléphone ne soit pas bon marché. Le Duo 2 devrait se vendre à environ 1499 $ aux États-Unis lors de sa mise en vente le 20 octobre. Au Royaume-Uni, le prix commence à 1349 £ et vous pouvez pré-commander maintenant.

Ceci est une histoire en développement. Nous mettrons à jour au fur et à mesure que plus dinformations seront annoncées...

