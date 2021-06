Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Microsoft travaille sur un système de caméra sous-écran intéressant, décrit dans un brevet comme une « caméra à logo ». Et cela pourrait arriver sur un futur appareil Surface.

Alors, quest-ce quun appareil photo à logo exactement ? Dans ce contexte, il sagit en fait de quatre caméras sous-écran qui peuvent être utilisées pour créer une icône de couleur, telle que le logo Microsoft « quatre fenêtres », « en contrôlant les couleurs des pixels daffichage alignés avec les chemins optiques de lobjectif de la caméra et des réseaux de capteurs », selon le brevet.

En bref : le prochain téléphone ou ordinateur portable Surface pourrait avoir un logo Microsoft qui dissimulerait quatre caméras sous sa surface. Mais il na pas nécessairement besoin dêtre un logo fixe ; la nature même dun système de sous-affichage est que ce qui est affiché au-dessus des surfaces des caméras sur lécran peut être adapté.

Ce que nous trouvons particulièrement intéressant dans le brevet, cependant, cest ladaptabilité du fonctionnement de ce système à quatre caméras. La plupart des appareils photo utilisent une matrice Bayer - qui utilise des filtres rouge, vert et bleu (RGGB) pour composer une image finale. Le système de Microsoft, dautre part, a la capacité dutiliser "des couleurs dans une icône [pour] fournir des filtres de couleur ... [pour] concentrer la lumière séparée par des couleurs sur un ou plusieurs capteurs de caméra".

Cela signifie quil peut utiliser différents filtres de couleur, y compris le jaune, ce qui est important car il a une fréquence plus élevée et est utile pour la capture dans des conditions de faible luminosité. Le brevet détaille divers modèles de matrice de couleurs - "par exemple RGBY, RGBW, RGGB, RGBE, RYYB, CMYW, CYYW, CYGM" - y compris le cyan, le magenta et le blanc, qui pourraient être utilisés de manière créative selon le cas dutilisation. Intelligent.

Ainsi, bien plus que la « caméra à logo » étant un moyen de simplement présenter un logo ou un symbole sur un écran, elle a la capacité non seulement de cacher la caméra à la vue - une fonctionnalité utile étant donné le rétrécissement de la lunette des appareils - mais aussi dadapter à quel point le système de caméra peut fonctionner.

Nous avons déjà vu des caméras sous-écran, comme celle de ZTE , mais celle de Microsoft semble pouvoir passer à la vitesse supérieure à lavenir.

Écrit par Mike Lowe.