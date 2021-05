Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lhybride de tablette de téléphone pliable Surface Duo de Microsoft a occupé une place curieuse sur le marché depuis sa sortie, et il ne devient pas moins de niche dune proposition avec le temps. Avec un design unique et deux écrans, cest un kit potentiellement extrêmement utile.

Cest aussi, cependant, un peu long dans la dent en ce qui concerne les spécifications, après avoir été détaillé pour la première fois bien avant sa sortie, mais jamais mis à niveau en interne dans lintervalle. Pourtant, Microsoft nabandonne clairement pas son petit appareil intéressant.

Panos Panay sest rendu sur Twitter pour annoncer une mise à jour du téléphone qui apporte un nouveau niveau dintégration avec la grande poussée de jeu de Microsoft - Xbox Game Pass Ultimate. Labonnement offre la possibilité de diffuser des jeux Xbox sur votre téléphone.

Une mise à jour très cool est mise en ligne pour les clients de #SurfaceDuo aujourdhui! En travaillant avec @Xbox, nous avons placé des commandes tactiles sur le deuxième écran. Plus de 50 jeux sont disponibles pour jouer avec le toucher pour les membres @xboxGamePass Ultimate. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4 - Panos Panay (@panos_panay) 24 mai 2021

Jusquà présent, cependant, il na pas pu profiter des deux écrans du Surface Duo. La mise à jour, cependant, apporte des commandes tactiles intégrées et spécifiques au Duo pour plus de 50 titres Game Pass, ce qui les rend plus amusants à jouer.

Cest une très belle touche qui profite à juste titre du fait que Microsoft a les mains sur les leviers pour tout ce qui concerne Game Pass, tout comme il le fait pour tout ce qui concerne Surface Duo - autant tirer le meilleur parti de la connexion.

Il nest pas aussi clair que cela persuadera quiconque na pas encore acheté un Duo de débourser, bien que les récentes baisses de prix inciteront probablement également quelques personnes de plus à franchir le pas.

Écrit par Max Freeman-Mills.