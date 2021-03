Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le téléphone haut de gamme à double écran de Microsoft, le Surface Duo , doit faire lobjet dune mise à jour annuelle. Et, selon un nouveau rapport, le téléphone Android de deuxième génération pourrait être lancé dans quelques mois.

Windows Latest a affirmé que la société travaillait déjà sur un modèle mis à jour. Citant des sources anonymes familières avec le développement, le rapport affirme que le Surface Duo 2 est en préparation depuis le second semestre 2020 et son lancement est prévu à lautomne 2021.

Gardez à lesprit que Microsoft prévoit également de planifier un nouveau Surface Laptop 4 pour avril et une Surface Pro 8 pour cet automne.

Surface Duo 2 offrira probablement un processeur plus rapide, la 5G, une caméra améliorée et une expérience logicielle et une application de caméra révisées. Microsoft ajoute plus dingénieurs à léquipe de Surface Duo 2, et plusieurs offres demploi suggèrent quil souhaite « offrir une expérience utilisateur mobile » qui apporte le meilleur de Microsoft à Android.

Microsoft aurait même contribué au développement dAndroid. Il a testé une nouvelle API «Obscured Regions» qui ajoute des informations sur les régions de laffichage qui peuvent être obscurcies par dautres tâches ou linterface utilisateur.

On sait peu de choses sur le Surface Duo 2 à ce stade, mais consultez notre guide sur le Surface Duo pour plus dinformations en attendant.

Écrit par Maggie Tillman.