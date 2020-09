Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft pourrait bientôt mettre à jour son nouveau Surface Duo . Un rapport a fourni quelques détails sur les fonctionnalités à venir dans la mise à jour. Cest censé être le premier correctif logiciel mensuel et la mise à jour des fonctionnalités prévus pour le nouveau smartphone Android à double écran de Microsoft.

Surnommée la mise à jour doctobre, elle sera principalement axée sur la caméra, selon Windows Latest , qui a de bons antécédents en matière de fuite de tout Microsoft.

Par exemple, il pourrait inclure une fonction doptimisation basée sur lIA, appelée Image Refiner, ainsi quune fonction Photo Solid, quun autre observateur de Microsoft, MS Poweruser , sest demandé si elle pouvait être liée à une fonction de numérisation 3D distincte que Microsoft développe. Les autres fonctionnalités incluent supposément une meilleure stabilisation électronique de limage, un aperçu en direct de limage HDR sans aucun décalage dobturation et la prise en charge de la prise en charge de plusieurs images.

Toutes ces nouvelles astuces sont apparemment en cours de test en ce moment. Microsoft espère également résoudre les problèmes de performances avec des gestes et des plantages dapplications.

Microsoft a révélé pour la première fois le Surface Duo en octobre dernier, mais avec lavertissement quil ne serait pas en vente avant un certain temps. Il a finalement été lancé aux États-Unis en septembre et est disponible sur AT&T, Microsoft Store et Best Buy. Il ny a pas de détails sur une date de sortie de Surface Duo au Royaume-Uni ou ailleurs.

Lappareil coûte cher - 1399 $ - mais nest pas ridicule par rapport aux versions haute capacité de rivaux tels que liPhone 11 Pro Max et le Galaxy Note 20 Ultra.

Écrit par Maggie Tillman.