Microsoft Surface Duo sera disponible le 10 septembre pour 1399 $

(Pocket-lint) - Vers la fin de lannée dernière, Microsoft a créé quelque chose dun buzz en donnant au monde un aperçu de quelques nouveaux facteurs de forme pliables dans le Surface Duo et le Surface Neo .

Le premier de ceux-ci, le Duo, est un `` téléphone pliable avec deux écrans internes, fonctionne sous Android et dispose dune charnière rotative à 360 degrés vous permettant dutiliser lun ou lautre de ces deux écrans indépendamment, ou de louvrir pour les utiliser ensemble comme un seul. plus grande surface.

Maintenant, près dun an depuis que nous lavons vu pour la première fois, Microsoft la «officiellement dévoilé». Cela signifie quil ne sagit plus seulement dun prototype fonctionnel, mais dun produit à part entière avec une date de sortie réelle.

Les acheteurs pourront sen procurer un à partir du 10 septembre. Le prix commence à 1 399 $ aux États-Unis. Lappareil ne semble pas encore arriver au Royaume-Uni et Microsoft a déclaré à Pocket-lint que «initialement, Surface Duo sera disponible aux États-Unis».

Daprès les sons de celui-ci, il est initialement poussé vers les acheteurs commerciaux pour être ajouté à des écosystèmes dappareils gérés de manière centralisée pour le personnel, mais il aura sans aucun doute un certain attrait pour les acheteurs de détail.

Dans son annonce de billet de blog , Microsoft na pas donné trop de détails sur les spécifications internes ou externes. Cependant, nous savons que les écrans à lintérieur sont tous deux des écrans tactiles de 5,6 pouces. Ensemble, ils créent un écran de tablette plus grand de 8,1 pouces.

Avec le prix fixé tel quel, ce nest certainement pas un appareil bon marché. Cependant, ce nest pas sans rappeler que les smartphones pliants se situent dans le chiffre approximatif de 1500 $ et léquipe Surface a certainement adopté une approche unique sur ce marché émergent du pliage.

Alors que les fabricants de smartphones traditionnels comme Samsung et Huawei utilisent tous un seul panneau flexible, lapproche de Microsoft consistant à utiliser deux écrans plats individuels signifiera que vous nobtiendrez aucun pli sur lécran et que vous naurez pas à vous soucier de la durabilité. saffiche en général.

Une fois plié, il ne mesure que 9,6 mm dépaisseur, ce qui signifie quune fois ouvert, il sagit du téléphone / tablette le plus fin et compatible avec le stylet Surface.

En ce qui concerne les spécifications, bien que lannonce ne semble pas les mentionner aujourdhui, les premières informations étaient que cet appareil fonctionnerait sur le processeur Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de plus amples informations apparaîtront (jeu de mots pas entièrement destiné)

Écrit par Cam Bunton.