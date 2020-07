Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft prévoit probablement de lancer prochainement le Surface Duo, car il présentait lappareil à double écran sous Android sur Twitter. De plus, il vient dapparaître dans les listes de certification de la Federal Communication Commission et Bluetooth SIG . Ces types dannonces précèdent généralement les lancements de quelques semaines ou jours.

Microsoft a dévoilé pour la première fois le Surface Duo lors dun événement presse à New York en octobre dernier. Il na pas confirmé les spécifications à lépoque, mais des fuites indiquent quil comportera un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, jusquà 256 Go de stockage et deux écrans de 5,6 pouces. Alors quil devait initialement être lancé avant les vacances 2020, les rumeurs les plus récentes indiquent une date de sortie en juillet. Peut-être que les nouvelles listes indiquent que Microsoft lancera effectivement le Duo dans les prochains jours.

Le chef de surface Panos Panay a récemment taquiné lappareil sur Twitter, et Frank Shaw de Microsoft a également publié une photo du Duo en juillet.

Je suis assez excité aussi, John. pic.twitter.com/j0TmKtj6DG - Panos Panay (@panos_panay) 1 juillet 2020

Gardez à lesprit que Microsoft aurait repoussé son système dexploitation Windows 10X et ses plans à double écran jusquen 2021 et au-delà. The Verge , cependant, pense que Microsoft a prévu de se concentrer sur Surface Duo à Build 2020. La pandémie a modifié ces plans, mais il espère maintenant «expédier lappareil» en septembre.

Evan Blass , qui divulgue souvent avec précision des documents marketing, a également suggéré que le Surface Duo apparaîtra bientôt sur le réseau dAT & T aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.