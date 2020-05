Microsoft Surface Duo: tout ce que vous devez savoir sur le prochain Surface Phone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La rumeur disait que Microsoft travaillait sur un Surface Phone - depuis au moins 2016. Microsoft Surface Duo semble être cet appareil. Il sagit dun hybride smartphone-tablette pliable à double écran Android qui devrait sortir fin 2020. En tant que tel, cest une proposition différente des pliables existants .

Microsoft a dévoilé lappareil lors du lancement de Microsoft Surface en octobre 2019 . Il était enfin temps pour lui de lancer une Surface sous Android pouvant être utilisée comme téléphone. Lappareil est en test actif au moment de son lancement. Nous navons pas encore de prix et cela déterminera probablement le succès de lappareil.

Voici tout ce que nous savons sur Surface Duo jusquà présent.

Tablette pliable pouvant être utilisée comme téléphone

9,6 mm dépaisseur une fois plié

Lors de lévénement doctobre dernier, le chef de produit Microsoft Panos Panay a montré comment lappareil peut faire tout ce que vous attendez dun smartphone et dune tablette modernes.

Par exemple, vous pouvez lutiliser pour jouer avec des applications et passer des appels, et il peut même tenir dans votre poche. Cependant, Panay a déclaré que la société ne considère pas le nouveau Surface Duo comme un smartphone malgré sa capacité à être utilisée pour les appels.

Microsoft souhaite quil sagisse dun tout nouveau type dappareil, capable dagir comme les appareils Surface 2-en-1 existants de lentreprise, mais de poche. Nous avons entendu Microsoft dire que lécran avait une épaisseur de 4,8 mm, donc plié ensemble, il ferait 9,6 mm.

Bien que ce soit plus épais que la plupart des téléphones phares, il est toujours décent. Cependant, nous pouvons voir des critiques à lhorizon pour les lunettes épaisses en haut et en bas des écrans.

Microsoft est clairement inquiet de présenter cela comme un téléphone en raison de ses difficultés sur ce marché. Bien que les ordinateurs portables et tablettes Surface réussissent, les incursions de Microsoft dans les appareils mobiles ont été désastreuses.

Microsoft na pas réussi à réussir son propre système dexploitation mobile, et son achat de Nokia en 2013 a été lun des plus grands échecs de lhistoire de lentreprise, ce qui a conduit Microsoft à annuler 7,6 milliards de dollars. Il a finalement arrêté ses efforts sur Windows Phone en 2017.

Android avec un skin, basé sur Android 10

Surface Duo fonctionne sous Android, même sil sagit dune version à peau épaisse du système dexploitation mobile de Google qui nous rappelle en fait Windows 10 X qui arrivera sur dautres appareils Windows à double écran. Il semble offrir un accès aux applications Android standard (probablement via le Google Play Store) et vous permettra même de passer ou daccepter des appels.

Certains rapports suggèrent quil obtiendra une mise à jour rapide vers Android 11 lorsque cela apparaîtra.

Le passage à Android est, bien sûr, intéressant. Alors que Windows Mobile a boité pendant la majeure partie de sa vie jusquà ce quil soit mis hors de sa misère, le "nouveau Microsoft" a adopté une approche très différente de la soif du monde pour les smartphones depuis que le PDG Satya Nadella a repris la direction de Microsoft de Steve Ballmer 2014.

Au lieu de cela, il sest concentré sur le développement dapplications qui fonctionnaient sur iOS et Android dune part et sa gamme Surface PC de Windows, indéniablement réussie, dautre part.

1/7 Microsoft

Deux écrans OLED de 5,6 pouces 1 800 x 1 350 avec un rapport daspect 4: 3

Peut fonctionner séparément ou en tant quécran unique de 8,3 pouces (bien quavec une lunette au milieu)

Pas daffichage externe

Prise en charge du stylet Surface

Le Surface Duo ressemble beaucoup au Surface Neo double écran de Microsoft, mais il est plus compact. Il dispose de deux écrans de 5,6 pouces et peut pivoter sur une charnière à 360 degrés pour fonctionner comme une tablette de 8,3 pouces. Lappareil peut se replier pour protéger les écrans ou souvrir pour que les deux écrans puissent être utilisés simultanément. Vous pouvez même fermer lappareil avec un écran orienté vers lextérieur, comme un téléphone.

Les écrans ont un rapport daspect de 4: 3 comme les autres surfaces.

Chaque écran peut exécuter deux applications différentes en même temps. Vous pouvez même utiliser lun des écrans comme clavier ou contrôleur de jeu. Les deux écrans prendront en charge le stylet Surface, nous supposons donc que cela peut se fixer magnétiquement à lextérieur.

En février 2020, WalkingCat a partagé une vidéo de la fonction «coup dœil» pour le Surface Duo. Dans celui-ci, vous pouvez voir plus clairement comment lappareil fonctionnera avec les notifications, qui apparaissent sur le côté droit de lécran afin que vous puissiez y faire face sans avoir à ouvrir complètement lappareil. Pour les appels, vous pouvez également ouvrir complètement le Surface Duo pour accepter un appel entrant.

Le prototype avait Qualcomm Snapdragon 855

Le dernier appareil devrait être lancé avec 865

6 Go de mémoire et 64 ou 256 Go de stockage probablement

Le prototype Surface Duo comportait un processeur Qualcomm Snapdragon 855, mais nous pensons quil utilisera le plus récent Snapdragon 865 dans la version finale. Gardez à lesprit que le Surface Duo est en aperçu. De nombreuses fonctionnalités et spécifications restent à confirmer.

Dautres spécifications ont depuis fuité, telles que 6 Go de mémoire et deux tailles de stockage 64/256 Go, mais celles-ci ne sont toujours pas confirmées. Il est également signalé quil possède une batterie de 3 640 mAh, mais elle devra lêtre car elle doit alimenter deux écrans.

Bien quil y ait un emplacement pour carte SIM (apparemment pour la 4G, bien que nous pensons que ce sera la 5G), nous pensons quil ny aura pas de lecteur de carte SD ou autre stockage extensible. Il a cependant été signalé quil y aurait un lecteur dempreintes digitales.

La charge et la connectivité des données se feront via USB-C.