Le Dimensity 8200 de MediaTek offre une expérience de jeu exceptionnelle.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de puces MediaTek a dévoilé les détails du Dimensity 8200, une puce qui vise à améliorer les performances des jeux et l'efficacité énergétique.

Le Dimensity 8200 est la toute dernière puce de MediaTek et apporte de nombreuses spécifications très intéressantes sur la table. Cela commence par une configuration de processeur octa-core avec quatre cœurs Arm Cortex-A78 fonctionnant jusqu'à 3,1 GHz afin de garantir des performances optimales pour toutes vos applications et tous vos jeux, quoi qu'il arrive. Le moteur graphique Mali-G610 ne fera pas de mal non plus.

L'accent mis sur les jeux se poursuit lorsque vous découvrez le SDK Vulkan qui est conçu pour donner un coup de main aux effets de ray tracing, tandis que la prise en charge d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 180 Hz devrait permettre aux graphismes de voler de manière aussi fluide que possible.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La nouvelle puce promet également d'utiliser pleinement la technologie HyperEngine 6.0 de MediaTek pour offrir des expériences de jeu fluides, en veillant à ce que les joueurs n'aient pas à faire face aux habituelles baisses de FPS et aux problèmes de connectivité qui peuvent affecter certaines puces.

Mais il ne s'agit pas seulement de faire circuler les données aussi rapidement que possible. Le Dimensity 8200 est construit sur un processus de fabrication de 4 nm, ce qui lui permet d'être aussi économe en énergie que possible. Cela signifie que l'autonomie de la batterie devrait être solide et que l'époque où votre téléphone vous brûlait lentement la main pendant que vous jouiez devrait appartenir au passé. Du moins, c'est la théorie.

Nous devrons bien sûr voir cette chose alimenter de vrais téléphones avant de pouvoir porter un jugement. Selon MediaTek, les téléphones 5G équipés du Dimensity 8200 devraient commencer à arriver ce mois-ci, Xiaomi faisant déjà entendre sa voix.

Écrit par Oliver Haslam.