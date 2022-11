Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Mediatek a lancé son tout nouveau chipset phare, le Dimensity 9200, et il est prêt à alimenter la prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Cette dernière puce promet une efficacité inégalée et des performances ultimes, de sorte que les utilisateurs n'auront plus à choisir entre puissance et autonomie.

Elle utilise la deuxième génération de silicium 4 nm de TSMC pour réduire de 25 % la consommation d'énergie tout en conservant les mêmes performances relatives que le Dimensity 9000.

Il est également doté d'un nouveau processeur graphique, l'Immortalis-G715, qui comporte 11 cœurs et prend en charge le ray-tracing au niveau matériel. Selon MediaTek, les jeux Android utilisant le ray tracing devraient arriver au cours du premier semestre 2023.

Le nouveau GPU promet une augmentation de 32 % des performances à puissance égale par rapport au Dimensity 9000 ou une réduction de 45 % de la consommation d'énergie à performance égale.

En outre, le Dimensity 9200 prend en charge la connectivité mmWave et sub 6Ghz 5G, ainsi que Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3.

La norme Bluetooth 5.3 prend en charge de nouvelles technologies très intéressantes telles que Bluetooth LE audio et Auracast.

MediaTek a également consacré beaucoup d'efforts aux capacités de traitement d'image de la puce, ce qui devrait permettre une photographie mobile plus impressionnante.

Le FAI matériel dédié utilise l'IA pour analyser les images, en détectant intelligemment les sujets et les environnements afin de régler la couleur.

Une fonction appelée dual stream AI shutter permet à l'appareil de prendre des images HDR sans délai d'obturation, tandis que le traitement du capteur d'image RGBW permet une augmentation de 30 % de la luminosité et de 20 % des détails.

Le traitement de l'image ne se limite pas à l'appareil photo. Le Dimensity 9200 améliorera également le contenu consommé sur votre appareil.

Il peut détecter les sujets en temps réel et améliorer le contraste et la clarté de tous les types de contenu.

La puce permet également d'afficher simultanément du contenu HDR et non HDR sur la même page, ce qui améliore considérablement la convivialité du contenu HDR sur le Web.

Nous nous attendons à ce que des modèles de smartphones basés sur la puce Dimensity 9200 soient annoncés de façon imminente, et que certains soient commercialisés avant la fin de l'année 2022.

Bien entendu, nous verrons de nombreux modèles tout au long de l'année 2023, et nous sommes impatients de voir comment ils se comportent en conditions réelles.

Écrit par Luke Baker.