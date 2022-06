Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Suivant l'exemple de Qualcomm, MediaTek a annoncé une version améliorée de son processeur phare. Il s'agit du Dimensity 9000+, qui intègre un cœur primaire plus puissant.

Alors que le Dimensity 9000 possède un cœur " Ultra " de 3,05 GHz, le modèle 9000+ a augmenté la vitesse d'horloge à 3,2 GHz et combine ce cœur avec trois cœurs " super " et quatre cœurs " efficaces " dans sa structure à 8 cœurs.

En combinaison avec le processeur graphique Arm Mali-G710 MC10, le chipset est censé offrir une augmentation de plus de 5 % des performances du CPU et de 10 % des performances du GPU. En d'autres termes, ce n'est pas le genre de différence que vous serez probablement en mesure de voir de vos propres yeux, même si vous jouez aux jeux les plus exigeants.

En dehors de cela, il est largement identique au processeur Mediatek Dimensity 9000 qui l'a précédé et est sans aucun doute lancé pour faire face à la concurrence et s'assurer qu'il a quelque chose sur le marché qui rivalisera avec le dernier Snapdragon.

Bien sûr, il ne s'agit pas seulement des performances du processeur et des graphiques, le chipset permet également d'obtenir des performances haut de gamme en matière d'appareil photo, d'affichage et de connectivité sans fil.

Le FAI permet d'utiliser des caméras de 320 Mpx, y compris l'enregistrement HDR simultané à partir de trois caméras. Il prend également en charge les vidéos 4K HDR avec réduction du bruit, même en cas de faible luminosité.

De plus, il prend en charge les écrans de résolution QuadHD avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz, ou les écrans FullHD jusqu'à 180 Hz, ce qui signifie qu'il est prêt pour tout téléphone "gamer".

Aucun téléphone n'a encore été annoncé avec cette puce, mais MediaTek affirme que le Dimensity 9000+ sera disponible dans les smartphones à partir du troisième trimestre de cette année.

Écrit par Cam Bunton.