MediaTek Dimensity 1300 est officiel, avec prise en charge 5G et capacités d'affichage 168 Hz

(Pocket-lint) - En 2021, la présence de MediaTek sur le marché des smartphones a quelque peu changé et elle est devenue une marque à laquelle les fabricants font davantage confiance pour les performances de livraison à des prix clés. Son combiné le plus remarquable était sans doute le OnePlus Nord 2 , un téléphone de milieu de gamme avec des niveaux de performances quasi phares et doté du processeur Dimensity 1200-AI.

Pour 2022, cette histoire devrait se poursuivre avec le Dimensity 1300, que MediaTek a maintenant - quoique discrètement - officiellement annoncé.

Le nouveau processeur octa-core a une construction intéressante. Plutôt que deux ou quatre cœurs identiques puissants faisant le gros du travail, il possède un soi-disant « Ultra Core » à 3 GHz, trois « Super Cores » à 2,6 GHz, puis quatre cœurs d'efficacité à 2 GHz.

En plus d'être plus puissant, il permet également de meilleures performances dans une poignée de technologies spécifiques au jeu. Son "HyperEngine 5.0" augmente les performances du taux de rafraîchissement de l'affichage, ainsi que la latence pour le véritable Bluetooth sans fil et le Wi-Fi pour garantir aux joueurs en ligne - ou aux joueurs portant des écouteurs optimisés - une expérience sans décalage.

Du côté de la caméra, le FAI du Dimensity 1300 permet la capture vidéo 4K HDR, la vidéo en mode bokeh/portrait multi-personnes, ainsi qu'un mode nuit panoramique alimenté par algorithme.

De plus, il peut prendre en charge des écrans de résolution FullHD+ jusqu'à des taux de rafraîchissement impressionnants de 168 Hz, pour des animations et un gameplay super fluides dans les téléphones et les applications qui le prennent en charge.

D'autres détails incluent la prise en charge jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR4x et de stockage UFS 3.1, et peuvent prendre en charge des caméras principales jusqu'à 200 mégapixels.

Des rumeurs suggèrent déjà que le dernier processeur de MediaTek alimentera le OnePlus Nord 2T , qui est une version modifiée du populaire Nord 2, faisant du Nord haut de gamme encore plus un téléphone phare.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment. Bien que si c'est vrai, ce serait une décision similaire à OnePlus de mettre à jour un téléphone dès qu'un meilleur processeur est disponible.

C'est ainsi qu'il a mis à jour ses téléphones phares pendant un certain temps, et avec la série Nord constituant l'essentiel des ventes de smartphones de OnePlus, il serait logique que l'entreprise maintienne cette marque à la pointe du développement.

Écrit par Cam Bunton.