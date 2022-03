Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Quatre mois seulement après avoir dévoilé son processeur phare, le Dimensity 9000, MediaTek est de retour avec Dimensity 8000 et 8100 - qui le placent juste en dessous de la série 9000 en termes de positionnement.

Les Dimensity 8000 et 8100 sont toujours configurés pour offrir des niveaux de performances phares, mais dans une configuration différente. Les chipsets de processus de 5 nm comportent chacun une configuration de processeur octa-core - disposée en quatre cœurs de conduite (Cortex-A78) et quatre cœurs d'efficacité (Cortex-A55) - aux côtés d'une unité de traitement graphique Mali-G610 MC6 (avec prise en charge de fréquences d'images jusqu'à 170 ips, selon MediaTek).

Il existe également un support pour toutes sortes de goodies : le processeur de la caméra du système prend en charge le brut 14 bits et peut gérer les données des capteurs jusqu'à 200 mégapixels en résolution ; tandis que la vidéo est prise en charge jusqu'à une résolution 4K avec HDR.

Les appareils qui utilisent Dimensity 8000 ou 8100 pourront également fournir des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur leurs écrans (jusqu'à une résolution WQHD+ ; 168 Hz est pris en charge en Full HD), offrant une expérience fluide à tous les niveaux.

Comme d'habitude, les deux sont compatibles 5G, offrant une connectivité Sub-6G. Il n'y a toujours pas de compatibilité mmWave, ce sur quoi MediaTek travaille pour une date de sortie ultérieure.

En ce qui concerne les principales différences entre Dimensity 8000 et 8100 ? Tout est une question de vitesse d'horloge, vraiment, avec le 8000 doté de quatre cœurs à 2,75 GHz, par rapport à l'équivalent à 2,85 GHz du 8100. Un peu comme une version « plus » alors, hein ?

Le plus intéressant de tous, cependant, est que MediaTek nous dit que nous verrons les produits Dimensity 8000 "dans les semaines à venir", avec la suggestion qu'une adoption plus large est probable dans une région plus mondiale que l'adoption typiquement chinoise de Dimensity 9000. loin.

Nous devrons voir ce qu'il adviendra de cette version, mais étant donné la force motrice de MediaTek au cours des deux dernières années, nous pensons qu'il ne faudra pas longtemps avant que le nom Dimensity soit tout aussi identifiable que le Snapdragon de Qualcomm - qui, à la fin 2021, a publié le Snapdragon 8 Gen 1 adopté beaucoup plus large.

Lorsque nous entendrons parler du premier appareil doté de Dimensity 8000, nous ne manquerons pas de vous en dire plus.

Écrit par Mike Lowe.