LAGUNA BEACH, USA (Pocket-lint) - MediaTek a annoncé le Dimensity 9000, qui devrait affronter la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui na pas encore été révélée, dans la course au meilleur chipset haut de gamme pour 2022.

Avec le Dimensity 1200 haut de gamme déjà sur le marché, vous vous demandez peut-être pourquoi Dimensity 9000 est important. Eh bien, il utilise le dernier processus de production 4 nm, apportant des avantages supplémentaires dans une variété de domaines clés.

Alors, devrait-il sagir du chipset que vous voulez dans votre prochain appareil phare ? Voici un résumé de ce que Dimensity 9000 peut prendre en charge et pourquoi cela est important.

Système sur puce (SoC) 4 nm avec processeur octa-core : 1x « Ultra core » : Arm Cortex-X2 à 3,05 GHz 3x « Super cœurs » : Arm Cortex-A710 à 2,85 GHz 4x « noyaux defficacité » : Arm Cortex-A510

Prise en charge de la mémoire LPDDR5X (7500 Mbps)

Unité de traitement dIA de 5e génération (APU)

Fait intéressant, MediaTek a «sauté» une génération : le Dimensity 1200 est un processus de 6 nm, tandis que le Dimensity 9000 passe directement à 4 nm, contournant efficacement 5 nm. En fin de compte, ce chiffre plus petit signifie un trajet plus court pour le courant dans le processeur et donc une plus grande efficacité et des économies dénergie.

Cela va de pair avec la prise en charge de la RAM LPDDR5X, qui est proche de 25 % plus rapide que la génération précédente, et est encore une fois conçue pour une consommation dénergie inférieure lors de la fourniture dapplications 5G, dintelligence artificielle (IA) et de périphérie.

Mais cest vraiment la prise en charge des domaines clés des téléphones phares où Dimensity 9000 montre tout ce quil peut faire.

Prise en charge de la résolution de lappareil photo de 320 mégapixels

Le Dimensity 9000 prend en charge un énorme 320 mégapixels - le maximum était auparavant de 200 MP - ce qui en fait le premier processeur mobile phare à fournir une telle prise en charge.

Le processeur de signal dimage (ISP) est un énorme 9 gigapixels par seconde. Pensez-y une seconde : cela représente neuf milliards de pixels par seconde de capacité de traitement. Pour mettre cela en perspective : même le Qualcomm Snapdragon 888 Plus a une capacité de 2,7 Gpixel/s. Dimensity 9000 pourrait, en théorie, capturer des images de 150MP à 60 images par seconde. Ou deux flux 8K à 120fps.

De plus, Dimensity 9000 a ce qui est décrit comme « une conception phare HDR-ISP 18 bits ». Il sagit dun processeur de signal dimage à plage dynamique élevée (HDR), pour décomposer les acronymes, qui peut prendre en charge lenregistrement vidéo HDR dans jusquà trois caméras simultanément. Cela pourrait créer des options de zoom pendant lenregistrement vraiment intéressantes, par exemple.

En bref : attendez-vous à ce que les résolutions des appareils photo des appareils phares augmentent. Mais pas seulement pour produire des images géantes, mais plutôt pour fournir plus de sites de pixels dans un souci de traitement et de potentiel de plage dynamique dans les images fixes et la capture vidéo Ultra-HD.

Prise en charge du taux de rafraîchissement de lécran 180 Hz (à la résolution Full HD+)

144 Hz à la résolution WQHD+



Le taux de rafraîchissement est le nombre de cycles par seconde pendant lesquels un écran répète son image. Plus il y en a par seconde, plus il semble fluide pendant le mouvement. Il semble quil y a seulement un an, les écrans offraient des taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz ou 120 Hz, ou certains appareils de jeu à 144 Hz.

La dimension 9000 va bien au-delà, avec la prise en charge dun taux de rafraîchissement de 180 Hz - en supposant une résolution Full HD+ au maximum. Cela crée un précédent pour lendroit où ce processeur pourrait apparaître : il est suffisamment puissant pour piloter un appareil de jeu phare. Même si la résolution augmente - et WQHD+ équivaut à 2960 x 1440 - alors cela chute à 144 Hz maximum. Toujours impressionnant.

Cependant, nous nous demandons si la demande de la batterie au-delà de 120 Hz, ou lorsquun appareil ne fonctionne pas dynamiquement et ajuste le rafraîchissement, vaut le compromis.

Bras Mali-G710 MC10 processeur graphique

SDK de lancer de rayons utilisant Vulkan pour Android

En parlant de cela, en plus dun puissant processeur octa-core, le Dimensity 9000 dispose dun puissant processeur graphique. À tel point quavec un SDK (kit de développement logiciel) utilisant Vulkan pour Android, le ray-tracing est pris en charge, ce qui signifie un éclairage et des réflexions plus réalistes qui prennent en charge le potentiel des jeux Android. Ne plus être la réserve du PC ou de la console next-gen est une perspective assez sauvage sur mobile.

Premier modem pour smartphone 5G « Release 16 »

Sous-6 GHz avec agrégation de porteuses 3CC (300 MHz) liaison descendante 7 Gbit/s

Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E

Comme toujours, il y a un support 5G - mais seulement Sub-6GHz, pas mmWave. Cependant, le Dimensity 9000 est le premier à réaliser un modem 5G « Release 16 », qui peut tirer parti dune bande passante à spectre plus large, ce qui pourrait signifier une connectivité 5G encore plus rapide.

Il existe également une prise en charge du Wi-Fi 6E, qui sappuie sur la norme 802.11ax existante, pour une prise en charge encore plus rapide de 6 GHz. Vous aurez besoin de modems compatibles pour en tirer le meilleur parti, bien sûr, mais si vous le faites, cela devrait signifier des temps de téléchargement deux fois plus rapides.

Cest la question à un million de dollars : quels combinés seront équipés du processeur Dimensity 9000 de MediaTek ?

Il ny a pas dannonces officielles à ce stade, mais nous sommes sûrs quil y aura un certain nombre de grands joueurs qui chercheront à proposer ce chipset haut de gamme pour bénéficier des fonctionnalités de base résumées ci-dessus.