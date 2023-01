Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le CES est presque arrivé, ce qui signifie que les dernières technologies qui seront bientôt disponibles seront exposées.

Cependant, le plus grand salon mondial de l'électronique grand public ne se contente pas d'accueillir les produits que vous verrez dans les rayons dans les mois à venir, il présente aussi traditionnellement les aspects étranges et merveilleux de la technologie - des concepts qui pourraient être adaptés à un usage public un jour ou l'autre.

LG Display est souvent au cœur de cette démarche et, lors de l'événement 2023, elle présentera une fois de plus certains de ses prototypes futuristes, notamment un écran de smartphone de 8 pouces qui peut se plier en avant et en arrière sans problème.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cela signifie techniquement que vous pourriez avoir un téléphone pliable que vous pouvez plier dans les deux sens. La branche écran de LG affirme même qu'il peut être plié plus de 200 000 fois sans dommage, et pourrait donc être utilisé dans un certain nombre de scénarios d'appareils différents.

En outre, elle a annoncé un écran OLED pliable de 17 pouces destiné aux ordinateurs portables. Selon la société, cela signifie que l'appareil pourrait être utilisé comme une tablette ou même un écran portable. Il est également "presque sans plis".

Un écran P-OLED de 34 pouces, conçu pour l'automobile, sera également dévoilé lors du salon. Il s'étend sur le tableau de bord pour donner aux conducteurs une "vue claire" des cadrans et des systèmes de navigation d'une voiture. Un pavé de commande de 12,8 pouces sera également présenté.

LG Display travaille également sur un affichage tête haute basé sur un écran LCD LTPS, ainsi que sur un écran 3D sans lunettes pour une utilisation en voiture. Il dispose même d'une technologie de suivi des yeux.

5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Google Pixel 6a Par Pocket-lint International Promotion · 26 Juillet 2022 Le Google Pixel 6a est enfin là et disponible à la commande, c'est donc le moment idéal pour examiner ce qui rend ce téléphone spécial.

Nous vous en dirons plus sur le CES 2023 cette semaine, lorsque Pocket-lint sera sur place.

Écrit par Rik Henderson.