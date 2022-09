Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG a travaillé dur sur ses technologies de transmission de données 6G et vient de tester avec succès son système sur une distance de 320 mètres en extérieur.

Le test a eu lieu le 7 septembre à l'Institut Fraunhofer Heinrich Hertz à Berlin et constitue une étape importante dans le développement de la 6G.

En août de l'année dernière, LG a démontré la transmission de données 6G THz sur 100 mètres, ce dernier test représente donc un grand saut dans la portée.

La 6G utilise des fréquences à bande ultra-large et a le potentiel d'offrir des vitesses stupéfiantes, mais elle a une portée relativement courte et subit des pertes de puissance entre l'émission et la réception.

Pour surmonter ces obstacles, LG et les ingénieurs de l'institut ont co-développé un amplificateur de puissance pour augmenter la force du signal, ainsi qu'un amplificateur à faible bruit à la réception pour améliorer la qualité du signal.

"Avec le succès de notre dernière démonstration, nous nous rapprochons un peu plus de la réalisation de vitesses 6G de 1 térabit (TB) par seconde dans les zones urbaines intérieures et extérieures", a déclaré le Dr Kim Byoung-hoon, directeur technique et vice-président exécutif de LG Electronics,

"LG continuera à coopérer avec les instituts de recherche et les innovateurs de l'industrie pour consolider son leadership dans la technologie 6G. Nous nous attendons à ce que la 6G soit un moteur majeur des activités futures et des nouvelles expériences des utilisateurs, et il n'y a pas d'endroit où nous préférerions être qu'à l'avant-garde de son développement."

Si la perspective de la 6G vous a enthousiasmé, la mauvaise nouvelle est que vous avez une longue attente devant vous.

Les discussions autour de la normalisation du réseau 6G devraient commencer en 2025, la commercialisation de la technologie étant prévue pour 2029.

Écrit par Luke Baker.