Une histoire des meilleurs téléphones LG: du chocolat sucré aux smartphones aigres

(Pocket-lint) - LG a une longue histoire avec les téléphones et cest une histoire qui a été parsemée de grands succès. LG a fait tourner les têtes, a évolué vers les nouvelles technologies et nous a donné certains des appareils emblématiques au cours des deux dernières décennies.

Le 5 avril 2021, LG a annoncé quil se retirait du marché des smartphones pour concentrer ses efforts dans dautres domaines.

LG était un acteur majeur sur le marché des téléphones multifonctions, un pionnier de la conception, avec un certain nombre de partenariats de haut niveau et une entreprise qui na jamais manqué dêtre expérimentale.

Voici un historique de certains des téléphones les plus importants de LG.

Chocolat LG

Le LG KG800 Chocolate était le téléphone le plus raffiné de son époque. Il place la conception au premier plan, de lexpérience de déballage au produit lui-même.

Dans un monde dominé par les téléphones flip et candybar sans intérêt, le LG Chocolate était un cran au-dessus des autres et une icône instantanée. Avec les goûts de Coleen Rooney vu en porter un peu après son lancement en 2006, ce curseur nous a donné un aperçu des téléphones en tant quaccessoire de style de vie.

Le KG800 nétait pas le seul modèle Chocolate, avec un téléphone nommé Chocolate 2009 qui semblait nous apporter des compétences en matière de smartphone, en se concentrant à nouveau sur le design.

LG Prada

La réputation de LG na été cimentée que par une association de haut niveau avec la marque de mode Prada, aboutissant au LG Prada, ou KE850.

Le LG Prada est peut-être le seul téléphone dont vous vous souvenez, mais les téléphones étaient à la mode à ce stade: Dolce & Gabbana travaillait avec Motorola, Julian McDonald avec Sony Ericsson et Cath Kidston sur les téléphones Nokia.

Tout cela na-t-il pas bien fonctionné?

Le LG Prada, lancé en 2007, était un appareil à écran tactile, abandonnant la plupart des boutons et embrassant beaucoup lavenir dont nous jouissons maintenant.

LG KS360

Le LG KS360 pourrait ne pas se démarquer parmi les membres de cette liste, mais cétait un domaine où LG était excellent: le curseur latéral.

Le KS360 était un téléphone rafraîchissant, équipé dun clavier QWERTY afin quil puisse se concentrer sur les masses de messages qui étaient essentielles à la vie en 2008, cherchant à contester loffre de BlackBerry.

Le LG GW520 a suivi, affinant lexpérience du style smartphone, avant quen 2010, nous ayons un curseur latéral beaucoup plus important, le LG GW620 - le premier téléphone Android de LG. Aussi appelé InTouch Max. Cela devait dicter la transition de LG vers le smartphone Android à lavenir - et tout a commencé avec le LG KS360.

LG Arena

Le LG Arena, le KM900 est un appareil important pour LG car son lancement en 2009 a coïncidé avec le lancement dun autre téléphone vraiment important - le HTC Magic ou Google G2.

Lannée était 2009 et le LG Arena était loccasion pour LG de solidifier sa propre plate-forme et lexpérience utilisateur de la Classe S.

Cétait aussi un excellent téléphone, offrant de nombreuses fonctionnalités connectées auxquelles vous vous attendiez, mais un support discutable face aux téléphones BlackBerry, iPhone et Symbian dominants.

Bien quAndroid ne soit pas un gros problème à lépoque, nous avions le sentiment persistant que Android de Google serait la prochaine grande chose.

Et cétait effectivement le cas.

LG Crystal

Le LG GD900 a vu LG explorer une conception alternative dans les téléphones, poursuivant une tendance pour laquelle LG était connue.

Avec un panneau clair qui était rétro-éclairé pour montrer les commandes tactiles, cétait comme quelque chose dun film de science-fiction.

Cétait aussi une sorte de smartphone, utilisant linterface de classe S de LG, mais finalement, les écrans tactiles prenaient le dessus et le Crystal était une nouveauté.

LG Optimus 3D

En 2011, le monde était fou de la 3D et LG est apparu avec un téléphone 3D. Après avoir proposé des téléviseurs 3D - et un écosystème dappareils pour prendre en charge le divertissement 3D à la maison - le LG Optimus 3D nous a vraiment donné le sentiment que LG utilisait son expérience dautres domaines de son activité.

Avec une paire dobjectifs à larrière du téléphone, il pourrait capturer du contenu 3D et lafficher sur lécran sans avoir besoin de lunettes. Tout le téléphone nétait pas en 3D, réservé aux photos, aux vidéos et aux jeux, avec certains éléments de linterface utilisateur en 3D également.

En fin de compte, cependant, nous savons tous où la 3D est allée - mais lidée de placer plusieurs caméras à larrière des téléphones est restée bloquée - tout comme la taille massive.

LG avait beaucoup de téléphones de marque Optimus, culminant avec lOptimus G en 2013, qui a lancé la série LG G.

Google Nexus 4

Cest vrai. Ce nétait pas un téléphone de marque LG, mais un Nexus, une partie de loffre délite Android. Lancé en 2012, le Nexus 4 et le Nexus 5 suivant ont tous deux été fabriqués par LG mais sont livrés avec Android pur.

Bien sûr, LG a suivi les traces du Galaxy Nexus construit par Samsung, mais le Nexus 4 a contribué à cimenter lidée quAndroid était meilleur sans toutes les personnalisations du fabricant qui étaient superposées.

Le bricolage de LG avec linterface utilisateur peut être vu avec lun des inconvénients de son programme Android.

LG G Flex

Avec la nouvelle série G comme téléphones phares, LG tenait à poursuivre ce que lOptimus 3D avait commencé et à mettre en valeur les compétences de LG avec des écrans, ou des écrans OLED pour être précis.

Le LG G Flex était un téléphone incurvé, le point culminant étant quil utilisait un panneau OLED flexible. Cela signifiait que vous pouviez plier un peu le téléphone sans quil ne soit endommagé.

Cétait très amusant et une excellente vitrine des compétences de LG à la fois dans la conception et la fabrication - et avec les téléphones pliables à lordre du jour dans les années 2020, le LG Flex est un élément important de cette histoire.

LG G4

Le LG G4 a suivi un certain nombre de produits phares de la série LG G qui étaient de très bons téléphones Android. Mais le G4 était différent car il y avait un modèle avec un dos en cuir.

Laffichage était incroyable avec une résolution Quad HD, mais il y avait quelque chose dintéressant. LG utilisait un Snapdragon 808 légèrement plus ancien, tandis que ses concurrents utilisaient le plus récent Snapdragon 810. Cétait une curiosité que LG nutilise pas le dernier matériel et donnerait aux critiques quelque chose à critiquer.

Cela mis à part, le LG G4 est probablement le summum des téléphones Android LG en 2015, car après cela, le prochain pari de LG na pas vraiment porté ses fruits.

LG G5 et amis

Lancé en 2016, le LG G5 était modulaire.

Plutôt que davoir un seul téléphone, une gamme daccessoires a été conçue pour étendre les options quelle offrait. Il y avait un module de caméra avec une batterie renforcée, une pièce jointe B&O Play pour booster loffre audio - ainsi quune caméra à 360 degrés et un casque VR.

Le plus important était peut-être le fait que LG avait ajouté un appareil photo ultra-large au téléphone en tant que dispositif permanent - ce qui a été largement adopté dans le reste de lindustrie depuis.

Cependant, le LG G5 na pas été un énorme succès, et les modules ne sont guère plus quune distraction, ce qui soulève la question de savoir pourquoi ces fonctionnalités nétaient pas seulement intégrées.

Un meilleur son et une batterie plus grosse devaient venir dans la série V que LG a lancé aux «créatifs», mais le fractionnement des téléphones phares ne faisait que créer de la confusion.

LG G6 et au-del

Ce qui a suivi était une stratégie à deux niveaux de LG, avec des produits phares de la série G souvent améliorés par des modèles de la série V qui étaient souvent techniquement meilleurs.

Ce nétait pas la fin des bons téléphones LG, mais la domination de Samsung sur Android était désormais bien établie, avec des challengers moins chers venant de Chine - notamment les alternatives proposées par Huawei et les nouveaux arrivants comme OnePlus.

LG a dérivé à travers un certain nombre de versions G7 et G8, tentant de susciter lintérêt pour les modèles à double écran, tout en devenant plus expérimental avec ses téléphones Explorer - le LG Wing se sentant comme un espoir désespéré.

La contribution de LG aux smartphones sera manquée. Il y a eu de grands personnages dans le mélange et des moments importants au cours des deux dernières décennies.

Écrit par Chris Hall.