LG ferme son activité de smartphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a appelé du temps sur son activité de smartphones en difficulté, la société confirmant quelle continuerait à vendre les actions restantes, mais elle sattend à ce que la liquidation soit terminée dici juillet 2021.

Les rumeurs sur le départ de LG des smartphones ont été fréquentes et répétées. À partir dun calendrier de lancement régulier, LG a dérivé de ce modèle en 2020, abandonnant les mises à jour attendues pour la série phare G et évoluant dans une direction différente.

Alors que la société avançait avec son projet Explorer - qui était conçu pour faire apparaître de nouvelles formes de smartphone - les vendeurs de masse semblaient avoir du mal.

Au début de 2021, les informations selon lesquelles lactivité des smartphones de LG devait être fermée ont été largement réprimandées, pour ne réapparaître que quelques semaines plus tard, ainsi que des informations selon lesquelles les lancements prévus pour 2021 devaient être retardés .

Le 5 avril 2021, LG a officialisé la nouvelle, affirmant que la sortie de lactivité de téléphonie mobile permettra à LG de concentrer ses efforts sur dautres domaines: "composants de véhicules électriques, appareils connectés, maisons intelligentes, robotique, intelligence artificielle et solutions business-to-business , ainsi que des plates-formes et des services. "

Cette décision ne surprendra pas les observateurs du segment des smartphones. Avec Apple et Samsung qui dominent les ventes - et un certain nombre de sociétés chinoises émergentes se sont emparées du reste du marché - la vente des téléphones LG a été difficile.

Bien que LG ait exploré des conceptions intéressantes et tenté dexploiter les nouvelles technologies, il na pas réussi à améliorer sa forme et sa popularité. Le dernier téléphone génial de la société était probablement le LG G4 2015 - livré avec une option à dos en cuir (photo) - tandis que les modèles plus récents semblaient un peu plus confus, ne réussissant pas à vraiment faire leur marque.

Plus récemment, le lancement du LG Velvet était lun des premiers appareils Snapdragon 765 dans un positionnement de milieu de gamme rafraîchissant et puissant, mais lappareil de LG était beaucoup plus cher que ses rivaux.

LG affirme que le stock de téléphones existants continuera dêtre disponible, tandis que les services et lassistance seront maintenus pour les propriétaires dappareils existants. Cela, dit LG, variera selon la région, mais il y a peu dengagement dans le temps - donc ceux qui attendent des mises à jour Android sur les téléphones existants peuvent être déçus.

Cest un jour inoubliable: LG a fait sa marque sur les smartphones au cours des deux dernières décennies et lapproche alternative de lentreprise sera manquée.

Écrit par Chris Hall.