LG envisage de se retirer du marché des smartphones

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG pourrait bientôt fermer ou vendre son bras smartphone, des rapports affirmant que dénormes pertes obligent à une action drastique.

On dit que le fabricant a perdu près de 5000 milliards de wons (3,32 milliards de livres sterling) au cours des cinq dernières années, ses ventes de smartphones étant loin de mettre le feu au monde - en particulier par rapport à des concurrents directs, comme Samsung.

Le PDG de LG , Kwon Bong-seok, a déclaré aujourdhui au personnel que son activité sur les smartphones pourrait connaître des changements majeurs, tout en leur assurant que leurs emplois seraient en sécurité: "Indépendamment de tout changement dans la direction de lactivité des smartphones, lemploi sera maintenu , il ny a donc pas lieu de sinquiéter », a-t-il déclaré dans un message, selon le Korea Herald.

Ses commentaires ont été clarifiés par un responsable anonyme de LG: «La concurrence sur le marché mondial des appareils mobiles étant de plus en plus féroce, il est temps pour LG de faire un jugement froid et de faire le meilleur choix. La société envisage toutes les mesures possibles, y compris vente, retrait et réduction de l’activité des smartphones. »

Il y a eu des rumeurs auparavant selon lesquelles LG pourrait concéder une licence à sa marque en tant quOEM, pour quun fabricant tiers fabrique et vend des téléphones LG. Cependant, il semble que plusieurs options soient toujours sur la table.

Nous avons contacté LG nous-mêmes pour de plus amples commentaires et nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.