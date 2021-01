LG devrait bientôt produire un téléphone enroulable [Mise à jour: le concept LG Rollable révélé]

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a déjà produit un téléviseur enroulable dont vous vous souviendrez peut-être et il semble maintenant que le géant coréen sapprête à révéler un téléphone enroulable pour suivre linnovant LG Wing .

Mise à jour: LG a maintenant taquiné le téléphone lors de sa conférence de presse CES 2021 et il semble sappeler LG Rollable. Sera-ce avec nous plus tard dans lannée?

LG nest pas la première entreprise à en montrer un - TCL et Oppo ont également présenté des concepts de téléphones enroulables auparavant, tandis que Samsung a longtemps démontré une technologie daffichage flexible.

TCL a même montré quelques appareils auparavant , un horizontal et un vertical. LG avait également un brevet antérieur pour la technologie

Il y a peu de détails sur "Projet B" qui semble être le titre de travail du nouvel appareil, mais nous avons quelques détails initiaux via un message sur le forum . Nous ne savons pas si les images ici sont des rendus officiels ou non, malheureusement, mais en tout cas elles donnent une bonne idée de lappareil.

Nous avons également des détails supplémentaires sur la taille et la résolution de lécran - à la fois lorsquil est roulé et déroulé - le message affirme que lappareil aura un écran de 6,8 pouces de 2428 x 1080 qui se déploie sur un écran de 7,14 pouces de 2428 x 1600. . Il aura donc la même taille et la même orientation quun smartphone traditionnel jusquà ce quil soit déroulé.

Selon Slashgear , dautres fuites suggèrent que lappareil dispose dune batterie de 4200 mAh et de 16 Go de RAM, bien que, comme le note le site, 16 Go de RAM semblent beaucoup trop car même les téléphones phares de LG ont tendance à ne pas avoir de spécifications haut de gamme comme celle-là.

Écrit par Dan Grabham.