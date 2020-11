Les futurs plans de smartphone de LG suggèrent Velvet 2, rollable et nouveau produit phare

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours de la dernière année, LG a cessé de publier des mises à jour incrémentielles de ses smartphones, au lieu de mélanger un peu les choses. Cela a vu le lancement du LG Velvet en 2020 - assis sur le Snapdragon 765 - et plus récemment du LG Wing, un nouvel appareil à double écran pivotant.

De nouveaux détails jettent un peu de lumière sur les projets futurs de LG, tout dabord en disant quil y aura une version de deuxième génération du LG Velvet en 2021, que nous nous attendions à être un appareil mis à jour dans le même sens que le premier, assis au milieu -Gamme matériel de la série Snapdragon 700.

Il y a aussi une réitération des projets de LG de lancer un appareil avec un écran flexible. Cela a été taquiné lors du lancement de laile LG. Le projet Explorer est le nom que LG donne à ces nouveaux appareils novateurs, le second étant appelé B Project.

Le lancement cible de ce nouvel appareil est prévu pour mars 2021 et nous imaginons que dans toute année normale, cet appareil serait annoncé et présenté au Mobile World Congress , mais avec cet événement prévu pour fin juin 2021, nous soupçonnons la plupart des appareils présentés. off lors de lévénement aura déjà été lancé.

LElec dit que si la nouvelle version du LG Velvet sera fabriquée par un OEM, le nouvel appareil B Project sera construit par LG lui-même.

Cest également vrai pour le nouvel appareil phare de LG. On dit que cela porte le nom de code Rainbow, avec lespoir quil se situe au même niveau que les appareils de la série V de LG. Le calendrier de lancement de ce nouvel appareil est au premier trimestre 2021 et nous nous attendons à ce quil repose sur le nouveau Qualcomm Snapdragon 875 qui devrait être lancé en décembre 2020 .

Écrit par Chris Hall.