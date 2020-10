LG présente le téléphone K92 5G ultra-bon marché aux États-Unis pour 350 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a discrètement présenté un nouveau smartphone K92, qui prend en charge les réseaux 5G sous-6 aux États-Unis via AT&T, Cricket et US Cellular.

Gardez à lesprit quil ne prend pas en charge mmWave 5G comme le font les téléphones 5G plus chers. Pourtant, ce téléphone coûte moins de 400 USD, ce qui en fait lun des combinés 5G les plus abordables disponibles. Il comprend le chipset Snapdragon 690 5G (également vu dans le nouveau mid-ranger de OnePlus, le Nord N10 5G), un écran FHD + de 6,7 pouces avec un perforateur, une caméra frontale de 16 mégapixels, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et jusquà 2 To despace de stockage via une carte microSD.

En ce qui concerne les caméras arrière, le LG K92 propose un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,78 ainsi quun ultra-large de 5 mégapixels avec un champ de vision de 115 degrés, et deux capteurs de 2 mégapixels pour la profondeur et prise de vue macro. Enfin, il dispose dune paire de haut-parleurs stéréo 3D Sound Engine et dun scanner dempreintes digitales monté sur le côté.

Oh, et le LG K92 alimenté par Android contient une batterie de 4000 mAh.

Le smartphone LG K92 5G sera mis en vente aux États-Unis le 6 novembre 2020 chez AT&T. Cela vous coûtera 395 $ via le transporteur . Cricket, propriété dAT & T, vendra également le téléphone, pour 40 $ de moins, ou 359 $. Et US Cellular vendra également le K92 pour environ 350 $ lors de son lancement le 19 novembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.