La série LG K élargie avec les téléphones K62, K52 et K42

(Pocket-lint) - LG a annoncé trois combinés abordables de la série K qui offrent des spécifications décentes pour leur niveau.

Le LG K62 est un appareil HD + de 6,6 pouces, avec un processeur octa-core 2,3 GHz et 4 Go de RAM.

Il est livré avec 128 Go de stockage et un emplacement pour carte microSD pour une extension jusquà 2 To supplémentaires.

Sa caméra arrière a une configuration à quatre objectifs, avec un capteur standard de 48 mégapixels, un ultra-large de 5 mégapixels, une profondeur de 2 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Sa caméra frontale est logée dans un perforateur central en haut et offre 28 mégapixels.

Il y a une batterie de 4000 mAh à lintérieur.

En descendant léchelle dune touche, le LG K52 est également un appareil de 6,6 pouces avec écran HD + et est livré avec des spécifications de caméra arrière, un processeur, une RAM et une taille de batterie similaires.

Cependant, il laisse tomber le stockage interne à 64 Go et la caméra avant perforée est de 13 mégapixels.

Enfin, le LG K42 a une légère baisse de processeur - octa-core à 2,0 GHz - et de RAM - 3 Go.

Lécran est le même que ses camarades stables, tandis que le stockage interne est de 64 Go similaire à celui du K52. La batterie est la même aussi.

Cependant, la caméra baisse considérablement ses spécifications. Vous obtenez à nouveau une caméra quadruple à larrière, mais avec le capteur principal à 13 mégapixels.

Lappareil photo perforé orienté vers lavant est de 8 mégapixels.

Les trois téléphones seront disponibles en Europe "le mois prochain" (octobre), puis seront déployés en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Les prix nont pas encore été confirmés.

Écrit par Rik Henderson.