LG Wing explore un nouveau facteur de forme de smartphone avec un écran rotatif

(Pocket-lint) - LG a dévoilé le premier appareil de ce quil appelle son projet Explorer et il va certainement faire tourner les têtes avec son écran rotatif.

Lobjectif de l aile LG est clairement doffrir les types davantages que les gens trouvent maintenant dans les téléphones pliables , où un espace décran supplémentaire ou une division de lécran peut être utilisé pour créer de nouvelles méthodes dinteraction.

Dans cet appareil, LG a créé ce qui ressemble à un téléphone conventionnel de 6,8 pouces, mais cet écran principal pivotera de 90 degrés en paysage, révélant un écran de 3,9 pouces en dessous. Cela crée effectivement une forme en T, ce qui signifie que vous navez pas à tenir lécran principal - vous pouvez continuer à tenir le téléphone comme vous le feriez en portrait.

Le but est de vous éviter de saisir lécran principal et de risquer des touches dont vous ne voulez pas, cest donc un excellent moyen de regarder des films, tout le reste se déroulant sur lécran inférieur plutôt que par-dessus votre contenu. Vous pouvez facilement voir comment le multitâche pourrait devenir déverrouillé et de nouvelles façons dutiliser votre téléphone seront conçues.

Mais avec un nouveau facteur de forme, la question de ce qui sera réellement pris en charge dans ce mode demeure. Certaines applications, comme le navigateur Whale de Naver, ont annoncé une prise en charge, mais tout dépendra du fonctionnement des applications quotidiennes et des avantages quelles offrent.

Les deux écrans sont OLED, le haut avec 2460 x 1080, le bas avec des résolutions de 1240 x 1080 pixels.

Le Snapdragon 765 est assis sous la peau du téléphone, il est donc compatible 5G, avec 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage - normal pour le cours vraiment - alors que la batterie est de 4000 mAh.

LG a beaucoup parlé de la caméra, car elle pousse laile LG aux créateurs de contenu, affirmant que le facteur de forme signifie quil est beaucoup plus pratique pour éditer des vidéos en déplacement, tout en présentant une caméra à mouvement à cardan.

Lappareil photo principal est de 64 mégapixels, f / 1,8, avec un ultra-large de 13 mégapixels; il y a un deuxième appareil photo ultra-large qui nest utilisé quen mode cardan, cest-à-dire lorsque le téléphone est «ouvert», ce que LG appelle le Big Pixel. En effet, il a des pixels de 1,4 µm, donc ils sont beaucoup plus grands que les pixels des autres caméras, mais vous offre une gamme de fonctionnalités supplémentaires, comme un joystick pour contrôler langle de la caméra.

Ceci est très destiné aux créateurs de contenu et nous nous demandons si les seules personnes qui iront vraiment pour ce genre de choses sont la légion de YouTubers que LG vise clairement ce téléphone (le lancement a été en grande partie hébergé et présenté par des YouTubers de premier plan).

Il y a une batterie de 4000 mAh, ce qui est raisonnable pour quelque chose qui joue fortement avec le format, bien que cela soit toujours apparent dans le poids - cest 260g. Ce nest pas criminel, mais cest plus lourd que votre smartphone moyen.

Cest nouveau et intéressant et cest probablement la chose la plus convaincante à propos du LG Wing. Certains le verront comme intéressant lorsque tous les autres téléphones sont fondamentalement identiques, dautres le verront comme une torsion inutile sur un appareil familier qui fait déjà ce pour quoi il a été conçu.

Nous réserverons notre jugement jusquà ce que nous ayons réellement essayé de vivre avec et vu combien cela pourrait coûter. Bien que le prix soit encore inconnu, le LG Wing sera lancé en Corée dabord en octobre, suivi par les principaux marchés nord-américains et européens.

Écrit par Chris Hall.