(Pocket-lint) - Des fuites dinformations sur le téléphone radical LG Wing ont été divulguées sur le Web, morceau par morceau, alors que nous avançons vers son dévoilement officiel le 14 septembre. Maintenant, la vidéo la plus révélatrice à ce jour montre le téléphone à écran rotatif en action - et cest génial.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo YouTube ci-dessous, le mécanisme décran rotatif de laile est actionné manuellement et lécran secondaire en dessous nest pas aussi carré que nous lavions dabord pensé - en effet, il ressemble à un deuxième écran plus complet derrière le panneau principal.

Nous navons jamais vu un appareil comme lui et adorons que LG lance lappareil dans le cadre de son projet Explorer, qui (selon les mots de LG) «[est une] nouvelle catégorie mobile visant à découvrir de nouvelles façons dinteragir avec le mobile appareils, en se concentrant sur les besoins en constante évolution et en constante évolution des consommateurs daujourdhui et en remettant en question les normes établies des utilisateurs. "

Cependant, aussi excitante que la perspective de laile apparaisse, il est peu probable quelle fasse un lancement international complet. Après tout, LG a confirmé dans une vidéo teaser officielle que nous aurions loccasion de voir lévénement de lancement le 14 septembre à 11h00, heure normale de Corée (cest très tôt le matin pour quiconque en Europe, tard dans la nuit la veille pour les États-Unis) .

Nous espérons vraiment pouvoir voir le LG Wing sur ces rives car - que ce soit un appareil pratique ou non - il ressemble au téléphone le plus excitant prévu pour 2020. Et dans une année remplie de tant de problèmes, tout le monde a besoin un peu délévation - sous quelque forme que ce soit.

Écrit par Mike Lowe.