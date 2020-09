LG Wing est le nom officiel du téléphone à écran rotatif de LG

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest pas un nom de code: le LG Wing sappellera exactement comme ça. Et nous sommes plutôt heureux que le téléphone à écran rotatif ne reçoive pas un nom ennuyeux à plusieurs numéros que vous oublierez autrement.

Non pas que laile soit facile à oublier. Ce téléphone dispose de deux écrans - un écran carré `` caché sous le panneau principal - et fonctionne à la différence de tout autre appareil pliable, basculant, flexible ou whaddyacall .

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le LG Wing - un téléphone qui, au début, nous pensions nétait rien de plus quun prototype. Mais cest la vraie affaire; un téléphone qui fait partie du projet Explorer de LG, que LG décrit comme sa «nouvelle catégorie mobile visant à découvrir de nouvelles façons dinteragir avec les appareils mobiles, en se concentrant sur les besoins en constante évolution et en constante évolution des consommateurs daujourdhui et en remettant en question les normes établies des utilisateurs».

La déclaration officielle continue: "Le smartphone le plus audacieux et le plus récent de LG offrira un nouveau facteur de forme et une expérience mobile différents quil serait impossible de créer avec les smartphones conventionnels."

Cela ressemble certainement à une interprétation audacieuse de ce quun smartphone peut être. Bien que, avec son événement de révélation écrit le 14 septembre à 11h00 KST (heure normale de Corée), nous pensons quil ne sagira pas du tout dun appareil destiné au marché européen. Que ce soit le cas ou non, cependant, cela nenlèvera pas ce que nous nous attendons à être lun des appareils les plus accrocheurs de 2020.

Écrit par Mike Lowe.