Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce qui, au premier abord, n’était qu’une rumeur est bien réel. Laile LG - avec sa configuration inhabituelle à double écran sinueuse et tournante, a été révélée dans une vidéo exclusive sur Android Authority .

Ce que vous pouvez voir (ci-dessous) est effectivement le téléphone monté en paysage, lécran principal a ensuite pivoté de 90 degrés en orientation portrait. Oui, LG explore lidée dun deuxième écran caché dans laile LG. Cela ressemble à un moyen astucieux davoir une configuration de navigation et de musique à double écran pour une configuration embarquée sans un tel système de divertissement intégré.

Cest un teaser opportun, apparaissant peu de temps après la fuite des spécifications du téléphone , confirmant plus ou moins que le combiné sera compatible 5G, alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. On pense que lécran principal est le même que le LG Velvet , à 6,8 pouces; le plus petit écran a un rapport hauteur / largeur proche du carré avec des spécifications inconnues.

Étant donné quil a maintenant été vu dans un contexte réel, larrivée anticipée du LG Wing à lintérieur de 2020 semble tout à fait plausible. Nous doutons encore que ce soit un lancement international, du moins dans un premier temps. Quoi quil en soit: le LG Wing a lair un peu bizarre, plutôt merveilleux, nous voulons donc en utiliser un pour voir si cette nouvelle approche du double écran est plus judicieuse quil ny paraît.

Écrit par Mike Lowe.