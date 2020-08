Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain smartphone 5G de LG, nommé Wing, devrait comporter deux écrans au lieu dun. Mais les écrans seuls ne font pas un combiné haut de gamme. Les éléments emballés dans un téléphone comptent également, et beaucoup espèrent que ce téléphone innovant possède les composants internes qui conviennent.

Eh bien, selon une récente liste Geekbench, partagée par MySmartPrice , ce double écran sera alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, complet avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Ce nest malheureusement pas exactement le niveau phare. Donc, il semble que les écrans du téléphone seront en effet la star de lémission. Les rapports précédents affirmaient que lécran principal était le même que le LG Velvet.

Comme on dit que lécran principal de 6,8 pouces du Velvet est répandu, nous pouvons donc supposer quil sagira dun panneau OLED avec une résolution de 1080 x 2460, tout comme le Velvet. Cest le deuxième écran, révélé en faisant pivoter lécran principal de 90 degrés, que lon en sait moins. Ce sera probablement un rapport hauteur / largeur de 1: 1 (carré) et sera probablement dune qualité similaire à celle du panneau principal. Mais pourquoi voudriez-vous un deuxième écran?

Il serait peut-être utile dafficher un aperçu de la caméra selfie lorsque vous êtes en milieu de partie. Il serait peut-être utile dafficher certains outils dans une application dédition en plein écran. Pour en savoir plus sur le LG Wing, si cest ainsi que lon lappelle à la fin, consultez notre guide de synthèse des rumeurs.

Il est censé être lancé dans la seconde moitié de 2020. Certains sattendent à ce quil coûte plus de 1 000 $. MySmartPrice a noté quil sagit de la première apparition de la LG Wing sur un site de référence et quelle devrait apparaître sur les sites de certification "dans un proche avenir", indiquant un lancement imminent.

Écrit par Maggie Tillman.