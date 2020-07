LG Wing: tout ce que nous savons sur le téléphone à écran rotatif

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG a lutté avec lidée de plier les téléphones à sa manière: en lançant des téléphones phares standard, tels que le LG Velvet , mais avec un étui contenant un deuxième écran permettant une expérience plus étendue.

Il semble maintenant que la société explore des moyens encore plus radicaux détendre lespace de lécran, avec la rumeur selon laquelle LG Wing incarnerait une solution décran rotatif. Pas de panneau pliant ici, juste une expérience décran typique qui tourne ensuite en position paysage pour révéler un écran carré plus petit en dessous.

Oui, tu las bien lu. Nous avons dit que cétait radical. Peut-être trop. Voici ce que nous savons sur le nom de code LG Wing, ainsi quune bonne dose dattentes basées sur des rumeurs.

2020 révèle la date prévue, à confirmer

Sortie 2021 possible

Prix et régions à confirmer

La rumeur dit que le LG Wing sera révélé plus tard en 2020, peut-être juste comme un prototype, peut-être comme un appareil complet en vente pour arriver en 2021 - et très probablement dans des régions limitées, car nous ne pouvons pas voir cela comme un lancement mondial (Samsung a sorti un téléphone à clapet en Chine en 2019, par exemple, que vous ne trouverez presque nulle part ailleurs).

En ce qui concerne le prix, cest la supposition de quiconque. Avec les téléphones à clapet et les téléphones pliants qui coûtent une petite fortune - le Motorola Razr et le Samsung Galaxy Fold en sont deux exemples - nous ne nous attendrions en aucun cas à un prix des arachides.

Affichage principal de 6,8 pouces selon la rumeur (OLED, résolution 1080 x 2460)

Affichage du deuxième aspect caché 1: 1

Daprès ce que nous pouvons rassembler, le LG Wing ressemble beaucoup au LG Velvet. Un écran principal de 6,8 pouces dans la rumeur, qui est de la même taille que le produit phare de LG. On pourrait donc supposer que ce sera un panneau OLED avec une résolution de 1080 x 2460, tout comme le Velvet.

Cest le deuxième affichage, révélé en faisant pivoter laffichage principal de 90 degrés, dont on sait moins. Cest un rapport daspect de 1: 1, cest-à-dire quil est carré, et sera probablement dune qualité similaire à celle du panneau principal.

Pourquoi voudriez-vous un tel deuxième écran? Il serait peut-être utile dafficher un aperçu de la caméra selfie lorsque vous êtes en milieu de partie. Il serait peut-être utile dafficher certains outils dans une application dédition en plein écran.

Cependant, comme LG utilise le système dexploitation Android de Google, nous ne nous attendons pas à ce que de nombreuses applications puissent utiliser cet espace par défaut, car cela nécessiterait un travail de développement spécifique. Par conséquent, de manière réaliste, ce seront les propres applications de LG basées sur son propre habillage logiciel qui seront optimisées pour cela - et nous ne pouvons pas penser à une seule de celles qui est indispensable.

Qualcomm Snapdragon 765 selon la rumeur

Connectivité 5G

Une rumeur d ET News suggère que le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm serait dans les coulisses - ce qui signifie, comme cela est typique avec les produits phares de LG ces dernières années, que le processeur le plus puissant ne serait pas à bord.

Cest bien, cependant, en raison de la production de chaleur, des économies de batterie, des économies de coûts et du simple fait que le SD765 est plus que suffisamment puissant pour les tâches quotidiennes de la plupart des gens (et au-delà, vraiment). Cela dit, avec deux écrans à courir, est-ce que ça va être suffisant?

Lautre aspect du SD765 est quil ouvre la porte à la connectivité 5G, alors attendez-vous à ce que le Wing apporte des vitesses de nouvelle génération à ses spécifications en standard.

Sinon, on sait peu de choses sur la rumeur. Où la batterie (ou les batteries) sera-t-elle positionnée et à quelle capacité? Le scanner dempreintes digitales sera-t-il uniquement sur lécran carré ou sur lécran principal? Le mécanisme de rotation sera-t-il automatisé ou manuel? Quel genre dajout de poids cela ajoutera-t-il?

Tant de questions ... que nous apporterons des réponses plus solides au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront découvertes.

La première fuite du téléphone pivotant / rotatif / pliable / quoi que ce soit de LG.