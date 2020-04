Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG a levé le couvercle de son prochain smartphone haut de gamme. Il a annoncé le LG Velvet , y compris les images de presse officielles, avant le lancement en ligne dédié de lentreprise le 7 mai.

Le combiné compatible 5G présente une nouvelle esthétique de conception "Arc 3D" par rapport aux précédents produits phares de la série G, mesurant seulement 6,8 mm dépaisseur. Il ne fait également que 74,1 mm de large, distribuant les lunettes latérales et optant pour les courbes de chaque côté de lécran.

Larrière est également incurvé de chaque côté, pour présenter ce que LG appelle «le goût de la main». Essentiellement, il tient bien dans la main.

La caméra avant est située dans une encoche en forme de goutte deau en haut dun écran Cinema FullVision de 6,8 pouces au format 20,5: 9.

1/5 LG

Il y a aussi un haut-parleur stéréo intégré dans le Velvet, avec une technologie de son AI analysant et optimisant laudio.

Le LG Velvet arbore trois caméras à larrière: un appareil photo standard de 48 mégapixels, un ultra large de 8 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 5 mégapixels.

Il utilise la technologie «quad binning», qui combine des pixels par groupes de quatre pour recevoir plus de lumière dans des conditions de faible luminosité, offrant ainsi de meilleures photos dans des endroits plus sombres.

Lenregistrement audio a également quelques ajustements techniques, avec une fonction Voice Out Focus permettant une meilleure prise de voix dans le son ambiant. Il existe également une fonction denregistrement ASMR qui augmente la sensibilité des deux microphones pour capter des voix plus calmes.

Comme indiqué précédemment , il fonctionne sur le processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G, bien que nous attendions toujours des détails sur la RAM et les options de stockage. Nous savons cependant quil prendra en charge des accessoires exclusifs, tels que LG Dual Screen et Stylus Pen.

Nous en saurons plus sur la disponibilité et les prix pendant ou juste après l événement en ligne LG Velvet qui sest tenu le 7 mai . Mais, LG a révélé quil "se lancera" en Corée du Sud le 15 mai - nous soupçonnons donc que cela pourrait être la date de sortie pour plus dune région.