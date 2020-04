Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG nest pas trop secret sur le prochain LG Velvet , étant donné quil a publié une bande-annonce et a reconnu son existence, mais il nétait toujours pas prêt à entrer dans les spécifications du téléphone en détail.

Cela na pas empêché les fuites, cependant, et le dernier tour du portail Web sud-coréen Daum est passé de zéro à 60, dévidant un tas de détails sur la caméra pour le téléphone.

Inutile de dire que ceux-ci ne sont pas encore officiellement confirmés, mais avec LG prêt à dévoiler correctement le téléphone dans un avenir immédiat, nous saurons assez tôt à quel point ils sont précis.

Certaines des inclusions phares sont des informations sur cette triple caméra - elle comportera apparemment un capteur principal de Samsung, le 48MP Samsung ISOCELL Bright GM2, pour être précis. À cela sajoutera un objectif grand angle 8MP et un capteur de profondeur 5MP. La caméra selfie sur le devant du téléphone, quant à elle, sera un effort de 16MP.

Comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs ont également repéré la publication de documents marketing apparents sur Meeco , qui indiquent encore plus dinformations sur le nouveau combiné. Dune part, il arborera apparemment une batterie de 4 300 mAh, ce qui est assez volumineux, et prend également en charge la charge sans fil.

Le LG Velvet gèrera également la résistance à leau IP68, ce qui est toujours le bienvenu et de plus en plus attendu dun navire amiral. Enfin, tout sera alimenté par une puce Snapdragon 765 compatible 5G (comme nous le savions déjà), avec 8 Go de RAM pour appeler et 128 Go de stockage par défaut.

Comme nous commençions déjà à le soupçonner, ces spécifications brossent un tableau dun téléphone qui pourrait avoir le statut de phare pour LG, mais ne le sera pas sur le marché dans son ensemble - ses spécifications sont tout à fait décentes, mais pas à la pointe du progrès. Bien sûr, nous attendrons de voir comment ces résultats avec le fonctionnaire de LG révéleront le 7 mai.