LG Velvet sera dévoilé le 7 mai lors dun événement en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG a taquiné son prochain smartphone et quand il sera révélé, en partageant un clip vidéo de 15 secondes sur YouTube.

En ce qui concerne les téléphones Android, LG est une marque bien connue, mais ce nest pas un Samsung ou Google, qui fabriquent tous les deux des combinés premium. Pour mieux se démarquer et rivaliser avec ces poids lourds, LG a abandonné sa série G de téléphones et repart avec une nouvelle série LG Velvet. La société a confirmé ce nom, a publié des rendus et annonce maintenant le lancement du Velvet.

LG Korea a publié une invitation et une vidéo pour un "défilé de mode aux designs innovants". La vidéo, en particulier, montre une piste avec des gouttes de pluie colorées qui tombent dessus. Vraisemblablement, cette imagerie est censée évoquer la conception innovante des gouttes de pluie que LG utilise pour les caméras arrière du LG Velvet ainsi que les couleurs dans lesquelles le téléphone sera disponible, comme révélé dans une vidéo teaser précédente.

La vidéo se termine avec la date de dévoilement du 7 mai à 10h KST (21h HE le 6 mai).

LG annonce généralement son dernier téléphone de la série G au Mobile World Congress. (Cela a été le cas pour les LG G5, LG G6 et LG G8, mais le LG G7 a été dévoilé à New York en mai.) La révélation du LG Velvet sera cependant unique par rapport aux événements passés, car LG a déclaré que le spectacle sera préenregistré et publié en ligne et non diffusé en temps réel avec un public en direct.

Pour en savoir plus sur le LG Velvet, consultez notre rumeur.